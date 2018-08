Sociedad

Óbito

Muere la actriz Esther Williams

06/06/2013

La conocida como 'la sirena de Hollywood' ha fallecido a los 91 años.

La actriz Esther Williams, conocida como "la sirena de Hollywood", ha fallecido hoy a los 91 años, por causas naturales, en su residencia de Beverly Hills, Los Ángeles, según ha informado su publicista, Harlan Boll.

La protagonista de clásicos como "Ziegfeld Follies" (1945), "Neptune's Daughter" (1949) o "Take Me Out to the Ball Game" (1949) fue una de las grandes estrellas de los estudios MGM y de los ballets acuáticos cinematográficos de las décadas de 1940 y 1950.

Su imagen en traje de baño, perpetuada en decenas de películas, fue una de las imágenes favoritas para los soldados estadounidenses durante la II Guerra Mundial.

Tras la desaparición de los grandes estudios y los costosos musicales trató de reinventarse como actriz, aunque sin gran fortuna.

En 1962 se casó con Fernando Lamas, su compañero de reparto en "Dangerous When Wet", y decidió retirarse de la vida pública.

Williams estaba confinada a una silla de ruedas desde hace años por una caída, pero se mantenía activa y disfrutando de baños en su piscina de agua calentada con energía solar, según dijo a Efe en agosto de 2011 su cuarto marido, Edward Bell.