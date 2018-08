Sociedad

El rector de la UPV/EHU aboga por una nueva ley universitaria vasca

26/07/2013

La nueva ley aplicaría en Euskadi otros modelos de enseñanza superior que la actual legislación no permite, según ha explicado Goirizelaia.

El rector de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Iñaki Goirizelaia, ha abogado por comenzar un proceso tendente a definir una nueva ley del sistema universitario vasco que haga posible la aplicación en Euskadi de otros modelos de enseñanza superior que la actual legislación no permite.

En una entrevista en Radio Euskadi, el rector ha señalado que la ley universitaria vasca ha reproducido "el modelo recogido" en la ley española y ha indicado que "teniendo en cuenta que el Estatuto establece que las competencias en Educación son del Gobierno Vasco, no estaría mal empezar un proceso para definir una nueva ley universitaria vasca que posibilite otro tipo de modelos".

De este modo, Goirizelaia ha abogado por modelos que permitan actuaciones en la universidad que hoy no son posible y ha apostado por un acuerdo sobre el modelo educativo que no esté en función de quién gobierne.

Asimismo, el rector ha evidenciado que en estos tiempos de crisis, la UPV ha reducido "significativamente" su presupuesto para 2013 -un 9,24 %-, lo que supondrá un retraso en la ejecución de determinadas infraestructuras previstas como la nueva facultad de medicina y odontología, según ha expuesto.

Respecto al proyecto de campus tecnológico en Bilbao, ha señalado que su desarrollo "habrá que ponerlo encima de la mesa" cuando finalicen las obras del campo de fútbol de San Mamés.

Por otra parte, el rector de la UPV se ha mostrado "muy tranquilo" ante su imputación por un presunto delito de prevaricación por el abono de la paga extra de navidad a los funcionarios de la universidad.

Según ha afirmado, la decisión que adoptó de anticipar la nómina a los trabajadores de la UPV "no vulnera ninguna normativa y mucho menos de forma deliberada", por lo que "la tranquilidad no es total, es absoluta. No tengo ninguna duda de que -ese asunto- no tiene ningún recorrido", ha señalado.