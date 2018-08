Sociedad

Caso Noos

Levantan la prohibición de difundir los correos de Urdangarin

Redacción

30/07/2013

La juez sí prohíbe a Diego Torres divulgar los mails.

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia num. 46 de Barcelona ha levantado la prohibición a los medios de comunicación de difundir los correos electrónicos de Iñaki Urdangarin por los que el duque Palma interpuso una demanda por vulneración de su derecho a la intimidad.

En el auto, la magistrada estima el recurso presentado por las empresas de comunicación demandadas por Urdangarin oponiéndose a las medidas cautelares exigidas, y se levanta la prohibición de difundir los mails, aunque no para el exsocio de Urdangarin, Diego Torres.

La juez considera que "no se han concretado suficientemente las razones por las que debe limitarse el derecho de información a estos medios y no a otros y por ello estima que la medida solicitada en relación con los medios de comunicación demandados es incierta e ineficaz por cuanto no garantiza que los correos íntimos no se difundan".

Prohibición a Torres



La juez, sin embargo, ha prohibido a Diego Torres que revele el contenido de los mensajes de correo electrónico que estén en su poder y que hagan referencia a la vida íntima de Iñaki Urdangarin o de su familia.

La resolución judicial prohíbe a Diego Torres Pérez que "descubra, revele, publique, difunda y divulgue en cualquier modo y por cualquier medio el contenido de los mensajes de correo electrónico que estén en su poder" relacionados con el duque de Palma y su familia.