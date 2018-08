Sociedad

El conflicto con Gibraltar es 'un incendio importante', según Margallo

03/09/2013

El ministro de Exteriores ha comparecido en el Congreso para explicar las tensiones con Gibraltar y ha afirmado que el diálogo es la única vía para resolver el conflicto.

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo ha comparecido ante la Comisión de Exteriores del Congreso para informar sobre el conflicto con el Reino Unido a cuenta de Gibraltar. Margallo ha afirmado que Gibraltar 'es, ha sido y será una prioridad nacional', aunque ha asegurado que no es el momento de hablar de soberanía. El ministro ha declarado que los acontecimientos de este verano han hecho que 'la chispa se convirtiera en un incendio importante'.

Margallo ha asegurado que no es este el momento de hablar de soberanía y ha especificado que llegado el momento de abordar este asunto requerirá 'conversaciones a nivel de confidencialidad' y no 'con luz y taquígrafos'. Asimismo, ha señalado que no se tomará 'ninguna decisión' en materia de soberanía 'si no es previa deliberación y acuerdo' en la ONU. Además, ha apelado al diálogo como base para que prevalezca la "amistad" entre España y el Reino Unido.

El ministro también se ha referido al Foro Tripartito que puso en marcha en 2004 el entonces titular de Exteriores, el socialista Miguel Ángel Moratinos. Margallo ha calificado el foro como 'error infinito', y, aunque ha dicho estar convencido de su 'buena voluntad', ha considerado que 'se equivocó'.

El portavoz del PSOE, Juan Moscoso, ha instado al Gobierno a establecer un diálogo con el Reino Unido sobre soberanía y con Gibraltar para cerrar acuerdos concretos. Tras mostrar el respaldo de su grupo, lo que no supone un 'cheque en blanco', ha pedido al Ejecutivo 'confianza, diálogo e impulso internacional' y 'hacer menos ruido'.

El incidente en el debate de la Comisión ha venido de la mano del diputado de ERC Joan Tardà, quien ha pedido al Gobierno que respete el derecho a decidir en Cataluña y ha regalado a García-Margallo una camiseta amarilla símbolo de la jornada independentista de la Diada.