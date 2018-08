Sociedad

Tragedia de Santiago

Cargos de Adif indican que la curva de Santiago era 'segura'

Redacción

18/09/2013

Asimismo, han declarado que la señalización del tramo era "correcta" y han afirmado que no había sistema ERTMS.

El director de Seguridad en la Circulación de Adif y el gerente del rea de Seguridad en la Circulación Noroeste se han acogido a lo que indica el "reglamento" para asegurar que la señalización del tramo en el que el pasado 24 de julio se produjo el accidente del tren Alvia "era la correcta" y la curva de A Grandeira era "segura" para la circulación.

Los dos responsables de Adif han sido los primeros en declarar como imputados de entre los cinco citados por el juez Luis Aláez. Ni a la entrada ni a la salida del juzgado han querido hacer declaraciones.

Por el contrario, los abogados representantes de varias de las víctimas han comparecido ante los medios para criticar las "evasivas" con las que los cargos de Adif han respondido a las preguntas de acusaciones y defensa. En este sentido, Jesús Alonso, abogado de víctimas personadas en la causa, ha criticado que los dos responsables no hayan "querido responder claramente" a las preguntas formuladas.

Según el abogado, los imputados se han referido en sus respuestas a "lo que dice el reglamento" o han respondido con un "no me consta" o "no me compete" a las distintas preguntas sobre los sistemas de seguridad, que han defendido. "¿Cómo una persona puede decir que es un tramo seguro y haber las víctimas que ha habido?", se ha preguntado Jesús Alonso.

Seguridad en la curva

Por su parte, el abogado José Lorenzo, que se encarga también de la representación de víctimas del siniestro, ha señalado que los cargos de Adif han indicado que "la curva era segura" y la señalización "era la correcta". Para José Lorenzo, la declaración de ambos responsables da a entender que, hoy en día, "repetirían lo mismo" en materia de seguridad, aunque, ha apuntado, el director de Seguridad ha "dado a entender" que las medidas de seguridad "pueden mejorarse" y que "se mantendrán" las medidas extraordinarias en vigor desde el siniestro.

Sistema ERTMS

Los comparecientes han reconocido en su declaración que, en el punto exacto en el que se produjo el accidente "jamás hubo un sistema ERTMS" para la seguridad, al tiempo que han admitido que "desconocen por qué".

"Dijeron en un primer momento que el sistema ERTMS estaba suspendido temporalmente, luego dijeron que había una falta de disponibilidad de ese sistema, para posteriormente reconocer que lo que pasaba es que estaba estropeado", ha recordado Jesús Alonso.