Sociedad

Reforma educativa

La oposición se planta ante la LOMCE y afirma que nace 'muerta'

Redacción

10/10/2013

Casi todos los grupos se han ratificado en el compromiso de derogar la reforma cuando cambie la mayoría parlamentaria. Wert se ha defendido de las críticas.

Prácticamente toda la oposición se ha ratificado hoy en el compromiso de derogar la reforma educativa en cuanto cambie la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno, pues nace "muerta", es un "zombi" que se ha tramitado "sin cambios sustanciales y sin escuchar a la comunidad educativa".

El debate del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y las enmiendas parciales ha comenzado esta mañana en el pleno del Congreso con la intervención de los grupos parlamentarios, pues el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha renunciado a intervenir en un primer momento para presentar el dictamen de la Comisión de Educación. Sin embargo, poco después ha tomado la palabra para responder a las críticas.

Todos contra la LOMCE

Isabel Sánchez Robles (PNV) ha indicado que se trata de un "mesianismo" educativo basado en una mayoría "laminadora", que "impacta contra sistemas de las comunidades con lengua propia" para reducirlas a la "mínima expresión".

Amaiur, por su parte, ha advertido que no se aplicará en la CAV. El portavoz de esta formación, Xabier Mikel Errekondo, que ha escenificado su protesta "autocastigándose" en el estrado (se ha colocado con los brazos en cruz y un libro en cada mano), ha opinado que es "una auténtica bomba en el corazón de nuestro pueblo", pues es una ley "españolizadora, centralizadora, adoctrinadora y elitista".

Los grupos catalanes ERC y CIU han denunciado que la reforma invade competencia de la ley de educación catalana. El diputado de ERC Joan Tardá ha ido más allá y ha opinado que la ley representa un "fanatismo que no tiene perdón, una cruzada nacional católica propia de los tiempos del NODO", así que "no pasarán", pues "de la mala gente -ha agregado en catalán- estamos hartos". Franco "intentó matar nuestra lengua y no lo consiguió; usted tampoco", ha enfatizado dirigiéndose a Wert.

Por su parte, Martí Barberá (CiU) ha pedido al Gobierno que se respete el castellano y el catalán "por igual", pues el PP "no puede soportar" que se dominen por igual.

También en el Grupo Mixto han anunciado que votarán en contra Geroa Bai, Compromís, CC y BNG, en tanto que Foro Asturias se abstendrá pues es un "suave 'lifting'", no una reforma a fondo. "Será un zombi que se arrastrará torpemente hasta que el PP pierda la mayoría absoluta. Venceréis porque no convenceréis", ha señalado el diputado de Compromís, Joan Baldoví.

El diputado del PSOE, Mario Bedera ha acusado al ministro de "no negociar, sino imponer" una ley que es un "desatino" político, pedagógico y jurídico, que "no resuelve el abandono escolar"; es "injusta" y "excluyente" para los hijos de familias más desfavorecidas.

Por Izquierda Plural, Caridad García, vestida con la camiseta verde a favor de la educación publica, ha denominado a la "ley Wert" como "la breve", que nace "prácticamente muerta", una norma "segregadora, privatizadora y mercantilista".

El portavoz de UPN, que no ha intervenido, ha anunciado que se abstendrá.

Defensa de Wert

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se ha defendido de las críticas vertidas por la oposición. El ministro, que no ha querido responder a los "insultos y las expresiones desconsideradas" de algunos portavoces, ha defendido que la reforma pretende "acabar con el abandono y el fracaso escolar, con itinerarios flexibles y reversibles".

Asimismo, sobre de las lenguas cooficiales en la LOMCE, el ministro ha defendido que se trata de la primera norma educativa que otorga a estas lenguas el "mismo tratamiento que el castellano". "No es justo ni se ajusta a la verdad que haya una minusvaloración de las lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas. Es la primera ley que otorga en horas, evaluación y efectos de utilización a estas lenguas el mismo tratamiento que el castellano y respeta el sistema de inmersión lingüística", ha aseverado.

Tras el debate, y ya en los pasillos del Congreso, Wert se ha dirigido a los medios para afirmar que espera que se sumen más apoyos a la LOMCE en el Senado y que haya una disposición al diálogo "constructiva" por parte de los grupos. "Hoy, lamentablemente, tengo que decir que no ha habido alternativas para mejorar la situación de la enseñanza", ha afirmado.

Será aprobada con la mayoría del PP

Tras el debate, tan solo resta la votación, que saldrá adelante con la mayoría parlamentaria del PP.

La reforma educativa que supondrá fuertes cambios en el sistema educativo actual, refuerza el carácter vehicular del castellano en la enseñanza de todo el Estado y destaca la introducción de reválidas externas al final de cada etapa.

Aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 17 de mayo, la LOMCE termina ahora su recorrido en la Cámara baja después de que en las últimas semanas haya superado las once enmiendas totales presentadas por la oposición -excepto Foro Asturias y UPN- y el PP haya incluido 42 enmiendas parciales y transaccionado una treintena más tras acordarlas con UPyD, Foro, CC, UPN, BNG y ERC.