Tiroteo en Gallarta durante un intento de atraco en una sucursal

Redacción

18/10/2013

El suceso ha ocurrido en el número 1 de la calle Blasco Ibáñez de la localidad vizcaína cuando los empleados del banco procedían a su apertura a los clientes.

La Ertzaintza ha detenido a dos personas acusadas de intentar atracar en una sucursal del Banco Sabadell del municipio de Abanto-Zierbena, a la que entraron encapuchados sobre las 8.05 horas de hoy. Tras saltar la alarma de la entidad, varias patrullas de la Ertzaintza se han dirigido al lugar. En ese momento, dos personas han salido huyendo de la entidad bancaria y han realizado algunos intercambios de disparos con los ertzainas.

Ante el intento de atraco, se ha dado el aviso a la Ertzaintza, que ha desplazado varias patrullas al lugar.



El individuo que iba encapuchado ha salido de la sucursal disparando a los agentes antes de montarse en un vehículo en el que había otras dos personas. La Ertzaintza ha respondido con disparos intimidatorios, sin que se hayan registrado heridos, según las fuentes.



Los atracadores, que no han logrado hacerse con el botín, han intentado huir en el coche. Los agentes les han dado alcance, si bien uno de los delincuentes ha logrado darse a la fuga y aún no ha sido localizado.



En el momento del robo, no había aún clientes en el banco. La Ertzaintza ha acordonado la zona para recoger pruebas y los casquillos de las balas del tiroteo con el fin de investigar las circunstancias del atraco y las identidades de sus responsables