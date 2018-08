Sociedad

Incidente en la Cámara Baja

El Congreso investiga si una invitada fue desnudada y cacheada

Redacción

23/10/2013

"Me quedé en sujetador y con pantalones bajados hasta los tobillos", ha denunciado la profesora de Derecho que acudió invitada por el Grupo Socialista. Ha anunciado que denunciará a las agentes.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha pedido explicaciones sobre una denuncia del grupo socialista que acusa a la policía adscrita a la Cámara de haber desnudado a una de sus invitadas como condición "imprescindible" para acceder a la tribuna.

Según la denuncia, el miércoles pasado la policía cacheó a una mujer, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, a la que dejó en ropa interior, señala el texto, para permitirle sentarse en la tribuna de invitados del Congreso, una condición -sostiene el PSOE- que no se impuso al resto de asistentes a las tribunas.

Posada, que se ha comprometido a llegar hasta el fondo de la cuestión, ha asegurado que, por norma general, las medidas que adopta la policía que está al cargo de la seguridad del Congreso han sido siempre "muy proporcionadas" y, de hecho, él prefiere que sea así -ha subrayado-, aunque puedan producirse algún percance aislado.

"Me quedé en sujetador y con los pantalones bajados hasta los tobillos"

Por su parte, la mujer que fue desnudada y cacheada, Mar Esquembre, ha afirmado que se siente "indignada" y "humillada" por el "cacheo integral" al que fue sometida por la policía de la Cámara Baja.

Esquembre es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante y "feminista practicante", según afirma en su cuenta de Twitter. Esquembre ha anunciado presentará una denuncia por lo ocurrido contra las dos agentes que le cachearon y también contra el presidente de la Cámara, Jesús Posada, "por ser constitucionalmente el responsable de las funciones de la policía del Congreso".

Según ha relatado, accedió al control del Congreso como invitada de unos amigos que trabajan en el grupo parlamentario del PSOE. Una vez allí, los agentes se sorprendieron de que el segundo apellido de su DNI no coincidiera con el de la lista de invitados que había facilitado el grupo socialista.

Ante esto los agentes le dijeron a Esquembre que para acceder debía someterse a un "cacheo integral". "Supuse que me iban a tocar por encima de la ropa por si llevaba armas u objetos peligrosos o prohibidos, pero me condujeron a un cuartito y dos agentes mujeres jóvenes me pidieron que me quitara la americana y la camiseta", ha recordado.

"Les pedí que dieran una razón para quitarme la camiseta y me contestaron que estaban aplicando el protocolo de seguridad, así que me la tuve que quitar y luego tuve que bajarme los pantalones hasta los tobillos", ha proseguido.

Esquembre ha indicado, una vez vestida, una de las policías le acompañó a la tribuna de invitados y se sentó a su lado, con una butaca vacía de separación.