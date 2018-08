Sociedad

Caso Cabacas

La familia de Cabacas pide la imputación de Buen, Varela y 'Ugarteko'

Redacción

13/11/2013

La abogada de la familia recurrirá la imputación de cuatro ertzainas, al considerar que debe producirse también la imputación de estos tres cargos de Interior.

La abogada de la familia de Iñigo Cabacas, Jone Goirizelaia, ha pedido la imputación del exdirector de la Ertzaintza, José Antonio Varela, del anterior viceconsejero de Interior, Miguel Buen, y Ugarteko, el mando que dio la orden de cargar en el operativo de seguridad establecido durante el Athletic Club-Schalke 04 celebrado en el viejo San Mamés.

Gorizelaia ha anunciado que ha recurrido el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, Ana Torres, por el que imputa por la muerte de Cabacas a cuatro ertzainas, al considerar que debe producirse también la imputación de estos tres mandos de Interior.

La juez ha decidido imputar a cuatro ertzainas, a tres agentes que declararon haber disparado pelotas de goma el 5 de abril de 2012 en el callejón de la calle María Díaz de Haro de Bilbao, y el mando de la furgoneta antidisturbios.

Para la letrada de la familia del joven fallecido, los imputados por la resolución judicial son "insuficientes", especialmente, porque, entre los acusados, no se encuentra el ertzaina que dio la orden de cargar contra los aficionados de fútbol que estaban en las inmediaciones del campo.

En su opinión, Gorizelaia ha afirmado que este hecho "tiene relevancia penal", ya que "si no hay orden" y "no se entra (en el callejón, no se dispara, y si no se dispara, no se mata". Por ello, ha considerado que "en absoluto es de recibo que se deje a esta persona sin imputar".

Para la abogada, que ha presentado un recurso de reforma con el objetivo de ampliar las imputaciones, también deberían encontrarse entre los imputados los mandos de la Ertzaintza y responsables del Departamento vasco de Interior que organizaron y ordenaron el operativo de seguridad. En concreto, ha citado al exdirector del Cuerpo policial José Antonio Varela y al entonces viceconsejero, Miguel Buen.

Denuncia de los padres de Iñigo Cabacas

Por su parte, los padres de Iñigo Cabacas, que han estado presentes en la comparecencia de prensa, han censurado a los responsables políticos que el caso haya caído "en el olvido", así como por el hecho de que el Departamento de Seguridad que preside Estefanía Beltrán de Heredia, les haya dado un "trato" similar al del anterior Departamento de Interior.

Para la familia del joven aficionado del Athletic fallecido, ha existido un "agravio comparativo" en relación a otras víctimas de abusos policiales o de otro tipo de violencia.