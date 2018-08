Sociedad

Manifestación aborto

Centenares de personas piden la reforma de la ley del aborto

Redacción

17/11/2013

Manifestantes de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Pamplona han declarado que el aborto es "un drama terrible para la mujer", e instan a las instituciones a que "favorezcan la maternidad".

Centenares de personas se han manifestado hoy en Bilbao y en Pamplona, convocadas por los colectivos Derecho a Vivir Euskadi y Navarra por la Vida, para pedir al Gobierno español que no demore la derogación de la ley del aborto y la protección legal al no nacido.

Las manifestaciones se encuadran en la IV Marcha por la Vida que se celebra hoy en 46 ciudades españolas. En Bilbao, la marcha ha partido desde el Palacio Euskalduna, para recorrer Campo Volantín y concluir en la plaza del Ayuntamiento. En Pamplona, el Paseo Sarasate ha sido el punto de partida, y ha concluido en la Plaza de Merindades, frente a la Delegación del Gobierno, donde se ha leído un manifiesto de las organizaciones antiabortistas.

En el manifiesto, estas organizaciones señalan que el PP "prometió proteger la vida del que ha de nacer en su programa electoral" y lamentan que, a pesar de ganar las elecciones por mayoría absoluta, mantiene vigente una normativa que "contempla el aborto como un derecho de la mujer, dejando la vida del concebido totalmente desprotegida".

Los participantes en ambas manifestaciones han portado pancartas con lemas como "El embarazo son 9 meses de ilusión, el aborto es toda una vida de amargura" o "Por una vida sin recortes. No al aborto".

Inés Abad, portavoz de la plataforma Navarra por la Vida, ha señalado a los medios de comunicación congregados en Pamplona que el PP, "cuando llegó al poder, llevaba en su programa electoral la reforma de la ley del aborto, pero llevan dos años, y no han hecho nada".

"Queremos que Rajoy cumpla lo que prometió y proponía cuando se presentó a las elecciones generales, y que aplique políticas encaminadas a lograr el 'aborto cero'", ha declarado en Bilbao Miguel Aguilella, portavoz de la asociación Derecho a Vivir Euskadi.

Según Abad, las organizaciones antiabortistas quieren que "de verdad se apoye a la mujer, porque el aborto es un drama terrible para la mujer".

En ese sentido, ha asegurado que, con la legislación actual, "se le va dirigiendo hacia el aborto, no se le informa de otras posibilidades y no está bien regulada la adopción para que esas mujeres no tengan ese trauma de haber hecho un aborto".

Según Aguilella, "hay muchas organizaciones de adopción y muchos padres de familia que desean serlo", por lo que "no está en absoluto justificado que se estén realizando abortos".

Además, ha considerado que, sin entrar a discusiones sobre credos, "económicamente es mucho mejor destinar el dinero a otras alternativas y superar este fracaso social que es para nosotros el que, a día de hoy, todavía se esté produciendo el aborto".

Por ello, tanto Abad como Aguilella han instado a las instituciones a que "favorezcan la maternidad, agilicen las adopciones y vayan a una tendencia al aborto cero, porque le hace mucho daño a la mujer".

'Hazte Oir' en Donostia

En Donostia-San Sebastian, la asociación Hazte Oir también ha convocado una manifestación en la Plaza de Gipuzkoa, en la que decenas de personas han pedido la derogación del aborto. Los convocantes han afirmado que desde que el PP está en el Gobierno, se han efectuado en España 54.000 abortos y han calificado la interrupción voluntaria del embarazo "un negocio multimillonario que enriquece a unos pocos con los impuestos de todos". Además, han pedido a Rajoy que haga "pedagogía pública contra el aborto".