Sociedad

Temporal de lluvia y nieve

Euskadi deja atrás la alerta naranja, pero no la lluvia

Redacción

22/11/2013

El aviso amarillo por nieve en el interior continuará hasta el sábado.

La alerta naranja por lluvias persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa decretada por el Departamento Vasco de Seguridad sha finalizado a las 6:00 horas de este viernes. De todos modos, Euskalmet anuncia precipitaciones sobre todo durante la primera mitad del día, ya que a partir de la tarde serán más intermitentes.

Además, durante toda la jornada del viernes y del sábado permanecerá activo en aviso amarillo por nevadas en la zona interior. Descienden las temperaturas, con máximas de 5-10 grados, y la cota de nieve oscilará entre los 600 y los 700 metros, aunque ocasionalmente puede bajar hasta los 500 metros en áreas de tormenta durante la primera mitad del día. Se prevé que se den espesores de 10 a 20 cm a 1.000 metros de altura y de hasta diez a 600 metros.

Para el sábado se prevé una cota de nieve en torno a los 700-900 metros y espesores de entre 5 y 15 cm a 1.000 metros de altura.

BIZKAIA, LA MÁS AFECTADA ESTE JUEVES

Este jueves, los mayores problemas se han concentrado en territorio vizcaíno. Así, el río Butrón se ha desbordado en la zona de Zabalbidea, en Urduliz y ha anegado la zona, según el Departamento de Seguridad.

En Getxo, la Agencia Vasca de Meteorología ha informado a primera hora que el río Gobela ha alcanzado el nivel amarillo en la estación de Larrañazubi, pero ha comenzado a descender para el mediodía. En esta misma zona, también como consecuencia de la lluvia, un árbol ha caído sobre un vehículo y ha provocado retrasos en el metro de Bilbao al afectar a una de las vías.

En Berango, las aguas de un arroyo han abandonado su curso en los alrededores de Eroski y zona de acceso a Kurtzes, donde se registran grandes balsas de agua.

MENOS PROBLEMAS EN GIPUZKOA

La Diputación de Gipuzkoa ha activado el Plan de Emergencia ante las previsiones de lluvia para el jueves y el viernes. Este jueves por la tarde los ríos en Gipuzkoa bajaban ''crecidos", aunque por debajo del "nivel de alarma", salvo el Deba, que lo ha superado "ligeramente", según ha informado la Diputación de Gipuzkoa.

En Donostia-San Sebastián "no se ha creado ningún problema por inundaciones" y el Urumea se ha mantenido en niveles normales. No obstante, ha alcanzado el nivel amarillo en Ereñozu (Hernani).Los bomberos de San Sebastián y Gipuzkoa no han efectuado salidas reseñables.

En las carreteras se han originado grandes balsas de agua generalizadas, pero principalmente en la GI-636 entre Hondarribia y Donostia-San Sebastián y entre Irun y la capital donostiarra. También ha habido mucha agua en la N-121-A a la altura de Irun, y en la carretera entre Gernika y Kortezubi.

Según los datos aportados por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, durante las últimas horas se han registrado 29,9 l/m2 en Añarbe, 29,1 en Berastegi y 27,8 en Urkiola.

NIEVE A 400 METROS EN NAVARRA



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este viernes la cota de nieve en Navarra bajé de 800 metros a 400 metros. Así, el Gobierno de Navarra ha pedido a los conductores que extremen en las próximas horas las precauciones en la carretera, ante la posibilidad de nevadas y heladas en la mitad norte de la Comunidad Foral. Medio centenar de máquinas quitanieves actuarán sobre las calzadas de las carreteras.

Para el sábado, se esperan nevadas débiles y la cota de nieve subirá hasta los 600 metros.

A las 20:00 horas de este jueves, tres carreteras permanecían cerradas: el Puerto de Belagua (NA-137), desde la Venta de Juan Pito (pk. 47); la NA-2012, que une Ochagavía con Irati, y la NA-2011, de Salazar a Francia. Son necesarias las cadenas, en la carretera que une Garde con Ansó (NA-176), desde el kilómetro 6.