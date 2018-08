Sociedad

Manifestación en Madrid

Miles de personas piden el cese de Wert y acabar con los recortes

Redacción

30/11/2013

El Sindicato de Estudiantes propone una nueva huelga educativa de tres días que "será el golpe definitivo" para Wert, al entender que "pende de un hilo" en su cargo.

Miles de personas se han manifestado este sábado en Madrid en una protesta organizada por la Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública (integrada por asociaciones de padres, sindicatos de profesores y estudiantes), en la que se ha reclamado al Gobierno el cese del ministro de Educación, José Ignacio Wert, así como el final de los recortes educativos.

Bajo el lema 'No a LOMCE. No a los recortes. No a las contrarreformas', la comunidad educativa se ha lanzado nuevamente a la calle para protestar contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada el pasado jueves en el Congreso.

Numerosas personas que portaban camisetas verdes pidiendo una educación pública "para todos" han participado en la marcha por el centro de Madrid, desde Plaza de España hasta la confluencia de Gran Vía con Alcalá, casi enfrente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde se ha procedido a leer un manifiesto conjunto.

La protesta ha transcurrido entre gritos aludiendo al ministro Wert, tales como 'Wert dimisión, fuera de la educación' o 'Un bote, dos botes, ministro el que no bote", pero también apuntando a la nueva ley ('Más trabajo fijo y menos crucifijo') o contra el Gobierno en general ('Que no nos representan').

Nueva huelga

La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha criticado a Wert por "un nuevo acto de autoritarismo, destruyendo la educación pública y volviendo a los años 50, donde solo los ricos podían estudiar".

García también ha vuelto a proponer una huelga general educativa de 72 horas que "será el golpe definitivo" para Wert, al entender que "pende de un hilo" en su cargo y es "su momento de máxima debilidad".