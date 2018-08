Comienza el sorteo de la Lotería de Navidad

Sociedad

22/12/2013

El Sorteo de Navidad de hoy será el primero por el que se pague un 20% de impuestos a partir de los 2.500 euros. El sorteo arrancará alrededor de las 09:00 horas en el Teatro Real de Madrid.

Ya ha comenzado en el Teatro Real de Madrid l tan esperado Sorteo de la Lotería de Navidad, que repartirá millones de euros en premiso y que todo el mundo espera llevarse un buen 'pellizco'.

El Sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebra hoy y que repartirá un premio 'Gordo' de 400.000 euros al décimo, será el primero por el que haya que pagar impuestos, debido al nuevo tributo de Loterías que grava con un 20 por ciento los premios a partir de 2.500 euros.

El sorteo repite premios este año con un primer premio de cuatro millones de euros, un segundo premio de 1,25 millones de euros y un tercero, de 500.000 euros. Asimismo, como el año pasado, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros y ocho quintos de 60.000 euros.

Más gráficamente, por cada euro jugado, los acertantes del primer premio se llevarán 20.000 euros; los del segundo, 6.250 euros; los del tercero, 2.500 euros; los de los cuartos, 1.000 euros; y los de los quintos, 300 euros. En total, se repartirán 2.240 millones de euros en 24,5 millones de premios.

Además, habrá dos aproximaciones premiadas con 20.000 euros para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio, otras dos aproximaciones de 12.500 euros para los números anterior y posterior al segundo premio y dos aproximaciones más premiadas con 9.600 euros para los que se acerquen al tercer premio.

Para ese día, se han emitido 160 series de 100.000 billetes cada una, frente a las 180 series del año pasado. La emisión asciende a 3.200 millones de euros, de los cuales el 70 por ciento se destina a premios.

Primer año con un 20% de impuestos



Los Técnicos del Ministerio de Hacienda recuerdan que el nuevo tributo se aplicará a la parte del premio que exceda los 2.500 euros, es decir, que si el premio obtenido fuera de 6.000 euros por un décimo, la cantidad afectada por el tributo sería 3.500 euros y Hacienda ingresaría 700 euros, el 20%.

La retención la practicará directamente Loterías y Apuestas del Estado, por lo que el agraciado recibirá el importe del premio con el impuesto ya aplicado y sólo tendrá que preocuparse de tributar por los rendimientos que genere, como los intereses bancarios o, en su caso, por el Impuesto de Patrimonio.

Otra consideración importante a tener en cuenta para aquellos que resulten agraciados es que la cuantía de los premios se integrará en la declaración de la renta, pero no se incluirá en la base imponible del IRPF, por lo que no les afectará a la hora de pedir una beca, prestaciones asistenciales o no contributivas o cualquier otra ayuda pública.

El rito del sorteo

Las puertas del salón del Teatro Real donde se celebrará el Sorteo Extraordinario de Navidad se han abierto alrededor de las 08:00. Media hora después, se constituirá la mesa que preside el sorteo, se trasladarán las bolas mecánicamente de la tolva al bombo y a las 09:00 comenzará el sorteo.

Un niño del Colegio de San Ildefonso extraerá una bola del bombo de números y otro niño, a la vez, una del de premios, siendo cantadas ambas por otros dos niños, quienes insertan las bolas en los alambres de la tabla dispuestos al efecto.

De esta forma, cuarenta y cinco minutos después de que termine el sorteo, y una vez comprobado, se envía el fichero de números y premios a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, encargada de imprimir la lista oficial. Dicha lista se edita y distribuye la misma tarde del día 22 a las Administraciones de Loterías y a los Medios de Comunicación.

Las tablas de los números premiados quedan expuestas siete días al público. Transcurrido este tiempo son abiertas y las bolas contadas y examinadas nuevamente, para cualquier otro sorteo posterior a celebrar por este sistema.

Descienden las ventas

Las ventas de lotería han descendido un 4,18% respecto a 2012, ya que han alcanzado 2.362 millones de euros, de los que el 70 % se destina a premios.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, la recaudación por ventas del pasado año fue de 2.466 millones de euros y registró un descenso del 8,03% respecto a 2011.

El gasto medio por habitante ha sido de 49,99 euros (52,26 euros en 2012) y el total de ventas ha ascendido a 2.362.574.100 euros.