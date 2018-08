Sociedad

Ley del Aborto

Cotino compara a los detractores del aborto con Herodes

Redacción

28/12/2013

Defiende la reforma de la Ley del Aborto y afirma que "sería más exacto celebrar el aniversario de nuestra el día en que fuimos engendrados y no nueve meses después".

El presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, ha defendido este sábado el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y ha lamentado que "todavía en pleno siglo XXI hay legisladores, jueces, médicos, que pretenden hacer lo mismo que hace dos milenios llevó a cabo Herodes". "La matanza de inocentes fue una aberración entonces y lo es ahora, aunque en cada momento se intente vestir con diferentes excusas", ha agregado.

En un artículo publicado en su blog y en el diario ABC, Cotino critica que "la izquierda ha puesto inmediatamente en marcha una campaña de acoso y derribo contra este anteproyecto de ley, contra el Gobierno y, de paso, contra la Iglesia por defender la vida" y recuerda que la nueva legislación sobre el aborto "supone un notable avance en la protección de la vida del concebido".

"¿A quién le molesta la vida? Desde que una mujer engendra al hijo, este pequeño ser humano ya existe, no hay ninguna duda científica, no es una cuestión opinable", ha incidido Juan Cotino, para quien si se pudiera tener tal precisión "sería más exacto celebrar el aniversario de nuestra vida el día en que fuimos engendrados y no nueve meses después", dado que --ha recalcado-- "nuestra vida lo es desde que nos engendraron".