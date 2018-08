Sociedad

Por asistencia ''defectuosa''

Osakidetza deberá indemnizar a una mujer que perdió su bebé

Redacción

02/01/2014

La juez considera que Osakidetza dispensó asistencia sanitaria "defectuosa" a esta mujer, que tuvo complicaciones en el parto.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vitoria-Gasteiz ha condenado al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza a indemnizar con 60.000 euros a un matrimonio por la "defectuosa" asistencia sanitaria prestada a la mujer durante el parto, en el que el bebé que espera acabó perdiendo la vida.

La sentencia hace referencia al hecho de que pese a las complicaciones surgidas durante el parto, atendido en el Hospital de Cruces en diciembre de 2010, no se monitorizó a la madre de forma "continuada" ni se optó por realizar una cesárea.

La juez, basándose en el informe del perito judicial, reconoce que "no se puede afirmar con toda certeza" que de haberse efectuado una monitorización continuada y una cesárea, el parto habría llegado "a buen término" y que el bebé habría sobrevivido. No obstante, estima que el hecho de no haber realizado un tratamiento de ese tipo sí supuso una "pérdida de oportunidad" para la madre y para el feto.

La juez considera que ha quedado acreditado que la asistencia sanitaria dispensada a la mujer fue "defectuosa", dado que no se llegó a desplegar "toda la diligencia exigible", produciéndose "un incorrecto funcionamiento del servicio sanitario que ha provocado un resultado dañoso".

El matrimonio, defendido por un abogado de la asociación 'El Defensor del Paciente', reclamaba a Osakidetza una indemnización de 180.000 euros. La sentencia, no obstante, reduce esta cifra a 60.000 euros.