Sociedad

Muerte de Asunta Basterra

Dos profesoras de Asunta vieron a la niña 'drogada, como sonámbula'

Redacción

14/01/2014

Las dos profesoras han indicado al juez que cuando avisaron a sus padres les explicaron que la pequeña tenía alergia y estaba tomando una medicación muy fuerte que la dejaba aturdida.

Dos profesoras de música que impartieron clase a Asunta Basterra Porto, la niña de 12 años hallada muerta en Teo (A Coruña) el pasado 22 de septiembre, han dicho hoy ante el juez instructor José Antonio Vázquez Taín que el 9 de julio de ese año vieron a su alumna "drogada, como sonámbula".

Rocío Beceiro y Ricardo Pérez, abogados de la asociación Clara Campoamor que vela por los derechos de la infancia y que en esta causa ejerce la acusación popular, han contado estos detalles a los medios que aguardaban ante los edificios judiciales.

Han explicado que una de las docentes ha comentado que la menor estaba "drogada" esa jornada, y la otra que "parecía mareada y presentaba un aspecto de sonámbula" ese día en clase.

Cuando avisaron a sus padres, la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra, acudió a recogerla él y les explicó que la pequeña tenía alergia y estaba tomando una medicación muy fuerte que la dejaba aturdida, una dolencia desmentida en la instrucción por la pediatra de la víctima.

El relato coincide con el de otros maestros de la cría que también la notaron cansada, un detalle cuya trascendencia en ese momento no supieron valorar merced a las explicaciones ofrecidas.

Hoy también ha declarado la mujer que, junto a su marido, pasó el día en que murió Asunta hasta tres veces por el talud en el que fue hallado el cadáver, pero sin ver el cuerpo. El camino lo atravesaron entre las once de la noche de ese día y las 00.30 horas. La localización se produjo minutos después de la una de esa madrugada.

Los letrados de Clara Campoamor han manifestado que esta mujer se ratificó en lo dicho y "simplemente explica que no vio el cadáver, pero que no lo haya visto no quiere decir que no estuviera".

José Luis Gutiérrez Aranguren, abogado que representa a Rosario Porto, la madre e Asunta, ha señalado a la prensa, en cambio, que era "una noche de luna llena, se veía bien".

De las profesoras, ha indicado Gutiérrez Aranguren que mantuvieron las declaraciones hechas ante la Guardia Civil y ha destacado que a una pregunta suya sobre la relación entre su cliente y la pequeña se le contestó que era "fantástica", algo que según este letrado elimina la especulación de que "la niña estorbaba a su madre".

Este abogado ha dicho que estas tres comparecencias se han producido a petición del fiscal y ha avanzado que hay nuevas declaraciones pendientes de fecha.