Temporal de olas

Los daños del temporal ascienden a entre 14 y 15 millones de euros

04/02/2014

Todavía es una estimación aproximada y en las próximas horas se tendrá una valoración más exacta. El puerto de Bermeo es el que ha sufrido mayores destrozos de los 11 afectados.

Según las primeras estimaciones, el Consorcio de Compensación de Seguros cifra en 14 o 15 millones de euros los daños ocasionados y en unos 800 los siniestros provocados por el temporal.

Todavía es una estimación aproximada y en las próximas horas se tendrá una valoración más exacta.

Los peritos van a inspeccionar a partir de este miércoles los daños ocasionados para los pertinentes informes. Según ha explicado el Consorcio, los afectados deberán dar parte para que pueda cobrarse el seguro.

Por su parte, el Gobierno Vasco ha ofrecido un primer balance de daños causados por el temporal de olas que el domingo golpeó la costa vasca, aunque ha rechazado cuantificarlos de momento.

Según los primeros datos, las afecciones de mayor cuantía son los daños estructurales en las zonas de abrigo, muchos de las cuales todavía no están valorados porque aun no se han podido inspeccionar (En Plentzia, por ejemplo, San Valentín, no tiene acceso terrestre y no ha sido posible acercarse).

DAÑOS EN EDIFICACIONES

Lonjas de Bermeo Frantxua: algunas de ellas están en ruina total. Getaria: edificios de Salvamento y Cruz Roja, y edificios de oficina de EKP. Revestimientos y enchapados dañados de forma generalizada en todos los puertos.

Pantalanes y elementos de amarre: roturas y daños generalizados, con especial importancia en Donostia y Bermeo. Pérdida de calados generalizada, especialmente en Lekeito, Zumaia, Orio, Plentzia y Mundaka.

Mobiliario urbano: farolas, pavimentos, barandillas, papeleras, jardineras.

Embarcaciones: la flota pesquera parece que se ha protegido adecuadamente (Bermeo se traslado a la ría de Bilbao en su mayoría), y no tenemos noticias de daños.

Deportivos: embarcaciones hundidas sin cuantificar, aproximadamente 60 sobre todo en Donostia y Bermeo.

Puerto de Bermeo. EFE

PUERTOS DE BIZKAIA

Plentzia: Daños menores en el pantalán de la Cofradía. Falta comprobar el estado del dique de San Valentín.

Armintza: Perfil de aluminio que abraza el poste del pantalán roto (estaba pendiente de reforzar). Cantil de piedra de muelle arrancadas en diversas zonas. Daños en Farolas. Una embarcación hundida cerca de la rampa del carro. Pretil del dique roto.

Bermeo: Costes de daños que pueden superar los 2,5 millones. Rotura de espaldón de Frantxua. Explanada Frantxua: daños de consideración en lonjas y control de accesos. Rotura 2 tramos importantes del dique de abrigo. Se están intentando taponar los boquetes del dique de abrigo y del espaldón de Frantxua, colocando bloques de protección para minorar la energía de las olas. En la rotura del arranque del dique que provoca los daños en Portuzarra se están colocando 35 bloques de hormigón de 8 tn aportados por la APB para minorar los efectos el temporal del miércoles. Pantalán F destruido. 12 embarcaciones hundidas. Levantamiento de pavimento. Farolas destrozadas. Desprendimientos de mampostería en diversos tramos del dique. Desplazamiento de losas en muelle Xixili. De similar manera en la rotura de Frantxua, que afecta a las lonjas ubicadas en su explanada se está reutilizando el talud de escollera y colocando a marchas forzadas bloques de piedra caliza de 10 Tn. Se estima que se podrán colocar de aquí al miércoles 50 bloques de piedra de 9 Tn.

Mundaka: Destrozos en elementos de fondeo. Pantalán desaparecido. 3 embarcaciones hundidas.

Ondarroa: Salidos de las guías, perdida de rodillos y rotura de 5 enganches de los pantalanes, ría abajo margen Ida., entre la alameda y la casa de Kafeko Atze (antigua cofradía.) Pantalán margen Izquierda; rotura de 3 cornamusas. Zona exterior de la dársena deportiva; rotura de 3 guías soporte del pantalán. Taller del Gobierno Vasco, junto al varadero, Rotura y arranque de la puerta trasera, inundando todo el interior. Muelle sur de encauzamiento (muelle de la playa; Rotura y pérdida de unos 30 metros lineales de barandilla. Arrancamiento y pérdida de unos 30 metros lineales de aristón en la zona interior del dique, así como unos 5 m.l. de cenefa de caliza. Arrancamiento de tulipas y elementos lumínicos de 4 farolas del muelle. Rotura y desprendimiento de la mampostería y parte interior (núcleo) de la punta del muelle Sur de encauzamiento, desde la parte superior, en toda su altura.(Zona bocana de entrada al puerto). Arrastres de arena y fangos, con disminución de calados, tanto en la bocana como en toda la ría. Ampliación de boquete existente en paramento comienzo dique encauzamiento.

Lekeitio: Rotura de 1 finger en el pantalán debajo del parque. Entrada de agua en el local de puertos. Rotura de anclajes de guía soporte del pantalán de las merluceras en Txatxo Kaia. Arrastres de arena, con disminución de calados en la bocana y canal de entrada.

Elantxobe: Hundimiento de una embarcación en la dársena exterior frente a la grúa. Roturas de pavimento y bancos situados en explanada sobre la depuradora, frente al Club de remo. Salidas de las guías, los rodillos del pantalán interior, junto al tinglado. Rotura de un finger en pantalán zona cofradía. Rotura del pantalán colocado en el muelle del medio, en la zona de entronque de la pasarela a la zona mas estrecha. Rotura del pantalán utilizado para embarcar las embarcaciones de la dársena exterior y colocado a continuación de la grúa.

PUERTOS DE GIPUZKOA

Mutriku: El dique parece ha aguantado, pese a estar rematado únicamente con un morro de invernada. Es necesaria la reparación de soleras del dique, muros de remate y algunos posibles huecos-reposición de 2 pantalanes pero habrá que añadir otros costes todavía no previstos. En este temporal se ha roto un pantalán y en el anterior del 7 de enero otro que todavía no se había reparado.

Deba: Barandillas y pavimentos.

Zumaia: reparación del dique que tiene destrozos en la coronación y en la escollera de remate: además hay que recuperar una grúa que permanece caída en la escollera.

Getaria: Los daños podrían aumentar en peritajes detallados: se trata de destrozos múltiples en las oficinas del puerto y en los pantalanes.

Orio: reparación urgente del contradique. Ya se había iniciado la tramitación del expediente de emergencia aunque los daños han aumentado y puede invadir el canal de navegación. Se va a reforzar la sección lo que costará un mínimo de 1.000.000 euros.

Donostia: Roto el pantalán contiguo al muelle sur y las oficinas de EKP.

Hondarribia: Presupuesto de 1.000.000 euros si se considera la reparación de la ladera de Interlimen, tal y como se ha hecho en el caso de Getaria. La carretera está cortada y urge una actuación rápida. Deben ponerse de acuerdo todas las instituciones, como en Getaria donde el Gobierno Vasco lidera esa obra para garantizar la vuelta a casa urgente de vecinos.

