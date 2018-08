Sociedad

Parlamento Vasco

Acusan al Gobierno central de 'querer imponer' la reapertura de Garoña

Redacción

06/02/2014

Aunque el PP ha votado en contra de esta petición del Parlamento Vasco, el alcalde de Vitoria-Gasteiz, el popular Javier Maroto, ha hecho uso del voto particular para votar a favor.

El Parlamento vasco ha denunciado este jueves que el Gobierno español trata de "imponer" la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y le ha exigido el inicio de los trabajados de desmantelamiento de la infraestructura nuclear.



La iniciativa, presentada por el PSE, ha sido respaldada por todos los grupos excepto por UPyD que se ha abstenido, y el PP que ha votado en contra. Sin embargo, el alcalde de Vitoria-Gasteiz, el popular Javier Maroto, ha recurrido al voto particular para votar a favor de la iniciativa.



No es la primera vez que el alcalde de la capital alavesa va en contra de la postura de su partido respecto a Garoña. El Ayuntamiento de Gasteiz, gobernado por el PP, exigió el pasado viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no lleve a cabo ninguna modificación normativa que posibilite la reanudación de la actividad de la central.



La Cámara vasca ha rechazado la necesidad de reapertura de Garoña porque "no aporta nada a las necesidades energéticas, ya que es una energía potencialmente insegura de por vida y porque la sociedad actual apuesta por energías renovables".



Por ello, denuncia la actitud del Gobierno central de hacer "todo lo que esté en su mano para imponer la reapertura de la central" y le exige el inicio de los trabajos de desmantelamiento de la infraestructura nuclear.



Por otro lado, se insta a las empresas Iberdrola y Endesa, propietarias de Nuclenor, a escuchar "la voluntad de la mayoría social vasca" y a renunciar a una prórroga que permitiría el reinicio de la actividad de una central "obsoleta y peligrosa".



Además, pide al Gobierno vasco a solicitar una reunión con los consejeros delegados de Iberdrola y Endesa para trasladarles el contenido de esta iniciativa y darles a conocer la opinión contraria de la mayoría política de la cámara sobre su reapertura. También le pide que utilice "todos sus recursos institucionales y jurídicos" para que la central no se reabra.