Sociedad

Seguridad vial

Aumentan los talleres ilegales de reparación de vehículos en Álava

Redacción

10/02/2014

En los últimos tres años se han incrementado en un 50 % los centros que realizan reparaciones fraudulentas.

La Asociación de Empresarios de Automoción de Álava (Adeada) ha alertado de que en los últimos tres años se han incrementado en un 50 % los talleres ilegales de reparación de vehículos en Álava, lo que conlleva a su juicio un importante riesgo puesto que sus trabajos no están garantizados.

Esta asociación ha revelado en un comunicado que hasta el año 2010 las denuncias que recibían por la existencia de estos locales eran muy pocas, únicamente una o dos al año, pero ya en 2011 tuvieron doce reclamaciones, en 2012 fueron dieciséis y el año pasado veinticuatro.

Según Adeada, estos locales, que han proliferado sobre todo en Vitoria, no cumplen con la mayoría de sus obligaciones laborales, administrativas y fiscales que sí respetan las demás empresas, por lo que están en clara competencia.

Además, advierte de que el uso de estos talleres implica peligros, ya que no están garantizadas las reparaciones ni el material utilizado, que puede ser de dudosa calidad, muchas veces no expiden factura y además el personal puede no estar cualificado.

Todo ello afecta a la seguridad vial, "que no debe tomarse a la ligera, ya que puede desembocar en desagradables consecuencias" e incluso en un mayor riesgo de accidentes por reparaciones fraudulentas, concluye Adeada.