Sociedad

Congreso de los Diputados

El PP cierra filas y respalda la reforma de la ley del aborto

Redacción

11/02/2014

La votación ha sido secreta, a petición de los socialistas, y se ha realizado en una urna. La proposición para retirar la reforma ha recibido 183 votos en contra, 151 a favor y 6 abstenciones.

Los diputados del PP han cerrado este martes filas en torno al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y han rechazado la proposición no de ley del PSOE que pedía la retirada "inmediata" de la reforma de la ley del aborto y no continuar con su tramitación.

La iniciativa, cuya votación ha sido secreta a petición de los socialistas y se ha realizado en una urna, ha recibido 183 votos en contra, 151 a favor y 6 abstenciones.

Algún diputado del grupo popular podría haber roto la disciplina de voto, ya que en una votación previa votaron 178 parlamentarios del PP que, sumados a los seis apoyos anunciados por Unió y el voto de UPN, resultarían 185 frente a los 183 obtenidos.

De antemano se sabía que el diputado de Foro Asturias se iba a abstener, mientras que desde Unió aseguran que sus seis diputados habrían votado en contra, al igual que el representante de UPN, lo que colocaría los votos del PP en 176.

Gallardón destaca que hay que acatar la voluntad de la mayoría

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que, aunque hay que respetar siempre la voz de las minorías, hay que acatar la voluntad de la mayoría, en referencia a la decisión del Congreso de rechazar la propuesta socialista para no tramitar la reforma de la ley del aborto. Gallardón ha hecho estas afirmaciones en el pasillo de la Cámara baja al término de la votación secreta.

Celia Villalobos: ''Será un rechazo al PSOE''

La vicepresidenta primera de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos -que en el pasado ha mantenido opiniones diferentes a la del PP sobre el aborto-, al ser preguntada por los periodistas si el resultado suponía un respaldo a la reforma, ha contestado: "No, será un rechazo al PSOE, que no es lo mismo; punto, y no vayáis más lejos porque eso es lo que hay".