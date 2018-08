Sociedad

El drama de la inmigración

Fernández Díaz reconoce el uso de material antidisturbios en Ceuta

13/02/2014

"Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra" y a una distancia "superior a los 25 metros" y la zona de impacto "siempre correspondió a aguas españolas", según el ministro del Interior.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparece esta mañana en el Congreso para informar de las circunstancias de la muerte de al menos once inmigrantes subsaharianos ahogados cuando trataban de alcanzar a nado la costa de Ceuta desde Marruecos el pasado 6 de febrero. Díaz ha reconocido en el Congreso que la Guardia Civil destacada en Ceuta disparó material antidisturbios al agua durante el intento de entrada en España de un grupo de inmigrantes en el que murieron al menos 11 personas el pasado 6 de febrero, pero ha asegurado que "no hay relación causa efecto" entre esta práctica y las muertes.

Fernández Díaz, que ha comparecido a petición propia y a instancia de diversos grupos parlamentarios para dar cuenta de los detalles de la tragedia, ha leído el resultado del "informe exahustivo" que le ha hecho llegar la Guardia Civil, un relato según el cual, cuando un grupo de inmigrantes intentaba llegar a nado desde Marruecos bordeando el espigón del Tarajal, los agentes dispararon medios antidisturbios al agua para disuadirles.

Según ha dicho, "todos los lanzamientos se hicieron desde tierra" y a una distancia "como mínimo superior a los 25 metros" y la zona de impacto "siempre correspondió a aguas españolas, lejos de donde estaban los inmigrantes" y con ello "se consiguió que desistieran del intento la mayor parte de los mismos sin que ninguno de ellos resultase alcanzado" por el material antidisturbios que estaba disparando la Guardia Civil.

"En ningún momento el objetivo del uso de los medios en la mar fue alcanzar a los inmigrantes sino hacer visible una barrera disuasoria", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que "no consta que se produjera lesionado ni víctima alguna" en suelo o aguas españolas, sino que las once muertes confirmadas se produjeron en espacio de Marruecos. Sobre los dos cadáveres recuperados en zona de España ha recordado que las autopsias hablan de ahogamiento y no arrojan signos de violencia.

De hecho, el ministro ha precisado, en su segunda intervención ante la Comisión de Interior del Congreso, que cuando se observó que se podía poner en peligro la vida de los inmigrantes, inmediatamente los mandos de la Guardia Civil dieron la orden "tajante" de cesar el lanzamiento.