Sociedad

Segundo Plan de Euskera

Osakidetza atenderá en euskera 'donde se den las condiciones'

Redacción

17/02/2014

El Departamento de Salud ha precisado que el plan quiere favorecer que "el euskera pueda ser lengua de trabajo en los servicios y unidades donde se den las condiciones necesarias para ello".

El segundo Plan de Euskera aprobado por el Consejo de Administración de Osakidetza tratará de garantizar el uso de esta lengua en todos los servicios y unidades "donde se den las condiciones para ello".

Así lo han anunciado hoy en una comisión celebrada en el Parlamento Vasco el director general de Osakidetza, Jon Etxeberria, y el responsable de Recursos Humanos del Servicio Vasco de Salud, Jose Mari Armentia, quienes han explicado que este plan tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio y garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos.

Con él se pretende fomentar la presencia y el uso del euskera como lengua de servicio, oral y escrita, tanto en las relaciones externas de Osakidetza como en las relaciones internas.

Con motivo de estas comparecencias en el Parlamento Vasco, representantes de ELA y LAB se han concentrado ante la Cámara vasca al considerar que este plan no es más que una campaña "de maquillaje" que no va a lograr incrementar el uso del euskera en Osakidetza si el Gobierno Vasco no destina tanto "recursos materiales como humanos" al mismo, ha denunciado la representante de ELA, Miren Zubizarreta.