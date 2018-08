Sociedad

Derecho al aborto

Parlamentarias vascas de PNV, EH Bildu y PSE, contra la ley del aborto

07/03/2014

"Garantizar el derecho a abortar no implica obligar a nadie a ello", han destacado en un comunicado.

Las parlamentarias vascas del PNV, EH Bildu y PSE se han unido para reclamar al Gobierno español que retire la reforma de la ley del aborto porque supone "un grave ataque y un tremendo retroceso en los derechos de las mujeres".

Las parlamentarias de estos grupos -las del PP no han secundado el acto- han protagonizado una foto conjunta en el exterior del Parlamento de Vitoria, que hoy acoge un pleno de control, y han dado lectura a un comunicado en favor del derecho al aborto.

Leixuri Arrizabalaga (PNV), Laura Mintegi (EH Bildu) y Gloria Sánchez (PSE), que han ejercido de portavoces, han denunciado que la reforma que proyecta el Gobierno pretende "negar a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y la maternidad".

"Es decisión de cada mujer el ser o no madre o cuántos hijos quiere tener. La maternidad debe ser una opción y no una imposición", han defendido y han añadido: "Garantizar el derecho a abortar no implica obligar a nadie a ello".

Mintegi, Arrizabalaga y Sánchez han subrayado que el aborto "es un derecho, no un delito" y por ello han reclamado que todas las mujeres tengan posibilidad de interrumpir su embarazo de forma "gratuita y segura" como se garantiza, han dicho, con la ley actual.

La reforma de esta norma que planea el Gobierno del PP es, a su juicio, "irresponsable y retrógrada", y busca "imponer un código ético y moral", por lo que han pedido al Ejecutivo español que lo retire, y a las instituciones y sociedad vasca que se movilicen en su contra.