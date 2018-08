Sociedad

Navarra

El Ejército realiza maniobras en las Bardenas

Redacción

13/03/2014

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha dicho que el gasto en defensa es un "gasto social" tan importante como los demás, y ha considerado que "eso la sociedad lo tiene que entender".

Un total de 38 aviones del Ejército del Aire participan hoy en el polígono de tiro de Bardenas Reales (Navarra) en la fase "Tormenta" del Ejercicio Sirio, el único con fuego real que va a tener lugar este año.

En el ejercicio, que ha contado hoy con la asistencia en el polígono de tiro del ministro de Defensa, Pedro Morenés, intervienen la práctica totalidad de las unidades de combate del Ejército del Aire, además de otros medios de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de adiestrar y evaluar a estas unidades en el espacio aéreo de responsabilidad nacional peninsular.

En esta fase del ejercicio, aviones procedentes de la base aérea de Zaragoza emplean armamento real aire-suelo en objetivos ubicados en el polígono de Bardenas.

Participan en concreto aviones de combate F-18, Eurofighter, Harrier de la Armada, aviones de transporte Hércules, Falcon 20 y Aviocar, helicópteros Súper Puma, unidades del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, efectivos del Sistema de Mando y Control del Ejército del Aire, y medios del primer y segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo.

Morenés: "El gasto en defensa es un gasto social"

Morenés ha asegurado que el Ejercicio Sirio, el más importante de este año, se financia con cargo al presupuesto de la defensa nacional, que "es realmente exiguo" y por tanto supone también "un ejercicio de eficiencia económica".

En ese sentido, ha declarado que las restricciones presupuestarias en defensa "están en plena solidaridad con lo que hace el pueblo español en estos tiempos tan duros".

Al ser preguntado sobre las críticas a estas maniobras militares por parte de diversos colectivos y partidos políticos navarros, el ministro ha subrayado que "la seguridad es una necesidad de la sociedad", ya que "no hay sociedad estable, próspera, libre ni segura si no tiene unas fuerzas armadas entrenadas".

El gasto en defensa es un "gasto social" tan importante como los demás, ha dicho el ministro, que ha considerado que "eso la sociedad lo tiene que entender".

Bildu y Aralar-NaBai proponen reprobar las palabras de Morenés

Bildu y Aralar-NaBai han presentado una declaración institucional para que el Parlamento de Navarra repruebe las palabras del ministro de Defensa, Pedro Morenés, quien, tras asistir a la última fase del ejercicio Sirio-Tormenta en el Polígono de Tiro de las Bardenas, ha afirmado que estas prácticas son "otro gasto social" ya que "no hay prosperidad, no hay libertad y no hay bienestar si no hay seguridad".

En la declaración institucional registrada, que será debatida y votada en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra del 17 de marzo, también se solicita al Ministerio de Defensa que "remita" a la Cámara navarra "el presupuesto con el que han contado dichas maniobras, a fin de que se pueda hacer público", así como que "en adelante el presupuesto empleado en este tipo de maniobras sea destinado a verdaderos gastos sociales".