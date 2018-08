Sociedad

Denuncia ante la Fiscalía

Eguzki denuncia que la Guardia Civil causó un incendio en Jaizkibel

Redacción

19/03/2014

El colectivo ecologista asegura que el incendio fue causado por una bengala de la Guardia Civil durante unas maniobras.

La plataforma ecologista Eguzki ha denunciado ante la Fiscalía al autor o autores del incendio que el pasado 10 de marzo calcinó 5,5 hectáreas en una zona protegida del monte Jaizkibel y que fue presuntamente causado por una bengala de la Guardia Civil, en el transcurso de unas maniobras que el instituto armado realizaba en el campo de tiro militar que existe en la zona.

Según ha explicado en un comunicado, el colectivo ecologista ha solicitado a la Fiscalía que pida los preceptivos informes y, después, proceda a "depurar las responsabilidades penales y civiles que correspondan".

A su juicio, supone un "contrasentido" que exista un campo de tiro en una Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, por lo que ha urgido, una vez más, a su desmantelamiento.

"Pero, mientras esto no ocurra, lo que no es de recibo es que no se adopten medidas preventivas que impidan sucesos como el señalado", ha apuntado Eguzki, quien ha solicitado que se requiera, tanto a los titulares de los terrenos como a los que realizan maniobras de tiro y/o militares, "un protocolo de actuación eficaz o, simplemente, se prohíban las citadas prácticas, a la espera del desmantelamiento definitivo".