Médicos piden que los ciudadanos paguen por el mal uso de la sanidad

31/03/2014

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha defendido hoy que los ciudadanos paguen por el mal uso de los servicios sanitarios, al igual que se penalizan las infracciones de tráfico mediante el carné por puntos.

En una intervención en el Foro de la Nueva Economía y en presencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que ha sido la encargada de presentarle, Sendín ha pedido "modular" el actual copago farmacéutico para familias con varios enfermos crónicos.

El representante de los médicos se ha mostrado en contra de establecer un copago por asistir al médico, una de las propuestas del informe de expertos sobre la reforma fiscal.

"Yo nunca pondría un copago por ir al médico; pondría, pero no sería copago, sería pago, por utilizar mal los servicios" sanitarios, al igual que "nos multan por ir por la carretera cuando pasamos de 120 kilómetros por hora", ha señalado.

A este respecto, Sendín ha explicado que habría que penalizar a aquellos ciudadanos que no se retiran de la lista de espera una vez son atendidos o la duplican intencionadamente, a los que no se preocupan de retirar las pruebas diagnósticas o acuden a urgencias si no tienen cita en su centro de salud.

"Esto es para pensárselo y que no se malinterprete", ha dicho Sendín, quien ha insistido en que se cobraría por el mal uso pero "nunca por la necesidad de ir al médico", ni siquiera en aquellos casos en que las consultas son muy frecuentes. "La gente va mucho porque es mayor y tiene miedo".