Sociedad

Violencia de género 2013

Solo 11 de las 54 muertas por violencia machista habían denunciado

Redacción

03/04/2014

El Consejo General del Poder Judicial investigará los crímenes de violencia de género de 2013 para comprobar qué ha fallado.

Solo 11 de las 54 mujeres muertas en 2013 por violencia de género, es decir, dos de cada diez, habían presentado denuncia. Además, en 2013 seis menores murieron a manos de las parejas o ex parejas de sus madres y 42 quedaron huérfanos, unos datos que no pueden compararse con años anteriores al no existir estadísticas previas.

Así se recoge en el balance de 2013 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial, presentados hoy en rueda de prensa por su presidenta, la vocal Ángeles Carmona.

El año pasado se cerró con 124.894 denuncias (3.649 menos que en 2012), una media de 342 denuncias diarias, y el 70,5 % de ellas fueron presentadas por las propias víctimas, frente al 14,6 % resultado de la intervención directa de la Policía y el 11,5 % de partes de lesiones. Andalucía, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia son las regiones donde más denuncias por habitante se registraron.

El año pasado se produjo un aumento del 1,2 % en el número de renuncias a continuar el procedimiento en relación a las denuncias presentadas.

Según los datos del Observatorio, el número de menores enjuiciados por violencia de género aumentó el año pasado en casi un 5 %.

El CGPJ estudiará qué ha fallado

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, estudiará de manera pormenorizada, en colaboración con el Ministerio del Interior, las circunstancias de cada crimen machista para comprobar qué ha fallado.

Así lo ha manifestado hoy en rueda de prensa la presidenta de este organismo, la vocal Ángeles Carmona, quien ha subrayado que no se puede "consentir que una mujer que de el paso y denuncie sea asesinada". "Es absolutamente intolerable".

No obstante, Carmona ha insistido en que la denuncia es la única manera de hacer que "la maquinaria funcione" y ha hecho un llamamiento a los familiares y allegados de la víctima de malos tratos, ya que muchas mujeres no se atreven a denunciar porque "el entorno no les apoya".

Navarra registra la mayor tasa de retirada de denuncias

El pasado año se contabilizaron en Navarra 1.219 denuncias por violencia machista, de las que se retiraron 332, lo que le sitúa como la comunidad autónoma con una mayor tasa de renuncias, un 27,24 % frente a un 12,25 % de media.

En la Comunidad foral se presentaron 37,68 denuncias por cada 10.000 mujeres, una cifra inferior a la media que fue de 52,18.

La mayor tasa de renuncias se registró en Navarra (27,24%), seguida por Murcia (16,58 %), Comunidad Autónoma Vasca (16,21 %) y Asturias (15,42 %).