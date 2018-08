Sociedad

Madrid

Aguirre se da a la fuga cuando iba a ser multada

Redacción

03/04/2014

El agente de movilidad que ha tratado de multar a Aguirre tiene previsto denunciar el incidente, tras ser atendido en su mutua laboral.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha visto implicada esta tarde en un incidente en la Gran Vía con un agente de movilidad, cuya moto ha arrollado al marcharse de la zona, según fuentes policiales, un extremo que niega la dirigente popular.

Según han informado fuentes policiales, el incidente ha ocurrido pasadas las 16:00 de la tarde en la Gran Vía, a la altura de Callao, donde Aguirre ha detenido su vehículo en una zona indebida, lo que ha motivado que un agente de movilidad le pidiera la documentación.

En ese momento, la presidenta del PP madrileño ha arrancado el vehículo y, tras colisionar con la moto del agente, ha continuado su marcha por la céntrica calle madrileña, en dirección a su domicilio, ubicado en el cercano barrio de Malasaña, según las fuentes policiales.

Este agente ha avisado por la emisora y poco después una patrulla de la Policía Municipal ha seguido el coche hasta el domicilio de la presidenta, en el que ha entrado en el garaje sin hablar con los policías.

El agente de movilidad que ha tratado de multar a Aguirre tiene previsto denunciar el incidente, tras ser atendido en su mutua laboral, según las mismas fuentes.

Aguirre reconoce haber dado "sin querer" a una moto

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido haber dado "sin querer" a una de las motos de los agentes de movilidad que se le han acercado para multarla por aparcar en un lugar indebido y haberse ido posteriormente sin el permiso de los agentes, que le habían solicitado toda la documentación.

En declaraciones a El Mundo, recogidas por Europa Press, la dirigente autonómica ha explicado que "al salir con el coche" le dio "sin querer a una de las motos que habían cruzado" para cortarle "el paso". "Mi coche se rozó un poco", ha precisado. Asimismo, ha asegurado que en la motocicleta no había nadie montado y que, acto seguido, se ha marchado a su casa. "Hay varios agentes de la Guardia Civil de testigos", ha añadido.

"Me pidieron mi carné de conducir, la documentación del coche y empecé a ver que venían más agentes y que llamaban a mandos... Yo les dije a los agentes, ¿qué? Multita y bronquita, ¿no?", ha apostillado Aguirre, quien asegura que los agentes le han obligado a mantener su coche allí sin darle "ningún motivo".

En declaraciones a ABC, ha apuntado que lo "único que querían" era la "foto" multándola. En concreto, ha explicado que ha aparcado su vehículo en la plaza de Callao para sacar dinero de un cajero. "He tardado sólo un minuto. A esa hora no había nadie de tráfico. No había ni un alma", ha dicho.