Sociedad

Día del trabajador

LAB denunciará el 1 de mayo la 'dictadura del capital'

Redacción

15/04/2014

Etxaide dice que es "mentira" que haya crecimiento económico en Euskadi, sino que se está generando "precariedad y pobreza".

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha anunciado que el sindicato reivindicará el próximo de mayo el derecho a decidir de los trabajadores frente a la "dictadura del capital" en 28 movilizaciones organizadas en todo Euskadi y Navarra en las que contará con la participación de Ernai. A su juicio, "es mentira" que se esté registrando crecimiento económico en Euskadi porque se está "destruyendo" empleo y, con el modelo actual, lo que se crea es "precariedad y pobreza".

En una rueda de prensa celebrada en la sede de LAB en San Sebastián, Etxaide, acompañada de los responsables del sindicato Igor Arroyo, Garbiñe Aranburu y Gorka Berasategi, han dado cuenta de las movilizaciones convocadas por el sindicato para el próximo Primero de mayo, la central en Bilbao a las 12.00 horas, bajo el lema 'Langileak erabaki. Euskal Herriak erabaki dezan'.

Etxaide ha defendido que los trabajadores "puedan decidir sobre la salida a la crisis en Euskal Herria", es decir el derecho a decidir como "un instrumento para elegir sobre el modelo económico y social".

La secretaria general de LAB ha denunciado el "fraude" de la actual crisis económica que "tiene responsables económicos y políticos directos", pese a que "no han asumido ninguna responsabilidad y todos los esfuerzos y costes han recaído sobre los trabajadores y la economía real".

Asimismo, ha censurado que, en esta coyuntura, se han adoptado medidas estructurales "vestidas como medidas y ajustes coyunturales", lo que ha dado lugar a un nuevo modelo económico y social "basado en el capitalismo más salvaje". "El principal fraude político es robarnos la capacidad de decidir cómo se gestiona esta crisis", ha señalado.

1 de mayo en solitario

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha anunciado que su sindicato conmemorará en solitario el próximo Primero de Mayo, aunque ha querido dejar claro que esto no significa que no exista un "trabajo conjunto" con ELA y que no se vaya a hablar de la necesaria "unidad sindical".