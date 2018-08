Sociedad

FAPE-Derecho a la información

Los partidos "no están obligados" a aceptar a todos los periodistas

25/04/2014

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de Españas(FAPE) ha hecho pública una resolución-informe en el que recuerda que los partidos políticos "no están obligados" a aceptar en sus actos, entre los que incluyen mítines políticos y ruedas de prensa, "a todo aquel que muestre un carné de periodista".



A juicio de la organización profesional un periodista "no representa, él solo, el derecho a la información" por lo que considera que la privación de entrada a un acto no choca con "la libertad de información y de expresión" que son consustanciales al hecho periodístico.



La elaboración del informe y posterior revolución se ha llevado a cabo a petición de la Asociación de la Prensa de La Rioja, ante la protesta de un periodista, Gonzalo Peña, al que se le denegó la entrada a una rueda de prensa en la sede del PP de la comunidad, para la que no había sido convocado.



Por otra parte, ha señalado también que, ante la revolución digital y la aparición de nuevos medios que está experimentando el periodismo en España está planteando "nuevos problemas de acreditación, incluso por razones de espacio".



Por ello, ha sugerido que los medios se agrupen para "hacer un pool que los represente" para garantizar que no se quedan sin cobertura por falta de espacio.