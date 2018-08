Sociedad

Violencia callejera

Atacadas catorce sucursales bancarias en Durango, Leioa y Erandio

Redacción

01/05/2014

En Durango han lanzado cócteles molotov contra siete sucursales bancarias; en Erandio han sido atacadas cuatro sucursales; y en Leioa, otras dos.

Varios encapuchados han atacado esta madrugada un total de catorce entidades bancarias repartidas en tres localidades vizcaínas, en unos casos con artefactos incendiarios que han quemado los cajeros, según ha informado la Ertzaintza.

El primer ataque se produjo a las 23:45 horas de ayer, cuando varios encapuchados lanzaron cócteles molotov contra siete sucursales bancarias en el núcleo urbano de Durango, pertenecientes a Kutxabank, BBVA, Bankinter, Caixa y Caja Laboral.

Varios de los siete cajeros automáticos resultaron quemados, además de acabar con las puertas de las sucursales ennegrecidas y con cristales rotos.

A las 02:00 de la madrugada, en Erandio, varios encapuchados han atacado con una maza cuatro sucursales, del BBVA, Santander y Kutxabank, provocando destrozos en cajeros y cristales.

Por último, media hora más tarde, a las 02:30 horas, en Leioa han atacado otras dos sucursales, también con rotura de cristales, y han dejado las citadas pintadas sobre el Primero de Mayo.

Reacciones

La consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha condenado hoy los "actos vandálicos" registrados esta madrugada en sucursales bancarias de vascas y ha dicho que "ésta no es la forma de resolver los problemas de la crisis".



La consejera ha dicho que "destrozar y destruir mobiliario urbano no es la vía para solucionar los problemas que existen, ni mucho menos aprovechar las reivindicaciones del 1 de mayo para hacer este tipo de actos vandálicos".



Asimismo, ha explicado que la Ertzaintza está investigando cada ataque registrado en torno a entidades bancarias y ha afirmado que por el momento no hay detenidos en relación con estos hechos.



Beltrán de Heredia ha afirmado que son daños "cuantiosos" en su conjunto pero ha opinado que lo importante no es la gravedad de los daños sino el hecho en sí y "la forma de expresar la protesta ante la situación que se está viviendo".



PSE

Por su parte, el secretario general del PSE, Patxi López, ha afirmado hoy que el mundo del trabajo y los trabajadores "no necesita a los nostálgicos de la kale borroka".



"Ensucia el significado del Primero de Mayo quien utiliza la violencia para reivindicar absolutamente nada", ha censurado López antes estos episodios vandálicos.

Para el exlehendakari, "el mundo del trabajo y los trabajadores no necesita a nostálgicos de la kale borroka, sino todo lo contrario, lo que necesita es que desaparezcan".