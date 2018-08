Sociedad

Arranca el juicio

Piden 34 años para el hombre que asesinó a su expareja en Hernani

Redacción

05/05/2014

Este lunes arranca el juicio contra el hombre que presuntamente asesinó a cuchilladas en 2011 a su excompañera sentimental e intentó matar a la hija de ésta.

La Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa juzgará desde este lunes a un ciudadano para el que la Fiscalía pide penas que suman 34 años por, presuntamente, asesinar a cuchilladas en 2011 a su excompañera sentimental e intentar matar a la hija de ésta en Hernani.



El inculpado, de nacionalidad ecuatoriana, está procesado asimismo por agredir con un arma blanca a dos hombres que mediaron para evitar que continuara con la agresión.



La acción popular, que ejerce la asociación Clara Campoamor a través de la abogada Cristina Ramos, solicita las mismas penas de 34 años de prisión para el encausado, mientras que la acusación particular que representa a la familia de la fallecida demanda 26 años, ya que no está facultada para reclamar por los dos ciudadanos que terciaron en la disputa.



Por su parte, la defensa reconoce parcialmente los hechos y reclama penas que suman once años y medio para el procesado, para quien solicita las atenuantes de embriaguez y de haber actuado en un estado de arrebato.



El acusado, que había mantenido con Rosario Román una relación estable análoga a la matrimonial durante aproximadamente siete años, había sido condenado en 2008 por un delito de maltrato. Además, la fallecida había presentado una denuncia en su contra el 1 de mayo de 2011 porque la había "insultado y humillado", si bien al día siguiente la retiró.