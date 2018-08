Sociedad

Jaén

Cura: 'Antes el hombre pegaba a la mujer, pero no la mataba por moral'

Redacción

05/05/2014

Antes le pegaba a la mujer "pero es que ahora la mata porque antes había un sentido moral que ahora no lo hay", ha dicho el párroco de Canena.

El párroco de Canena (Jaén) ha criticado en su última homilía que ahora hay más cultura que hace treinta años pero antes "a lo mejor un hombre se emborrachaba y llegaba y le pegaba a su mujer pero no la mataba" por "sentido moral" y ahora sí.

Durante su homilía ayer en las comuniones del pueblo, según aparece en un vídeo de la televisión local por cable TDFran criticaba que ahora "hay más crímenes, más violencia, más droga, más asesinatos, más violencia de género", y eso cuando "hoy somos más perfectos" y tenemos más cultura.

Antes le pegaba a la mujer "pero es que ahora la mata porque antes había un sentido moral que ahora no lo hay", había un sentido moral, unos valores y aunque llegara a su casa y le pegara "no la mataba" y aunque se emborrachaban había un quinto mandamiento que decía no matarás.

En este sentido insistía en que por muchas carreras que se tengan por muchos estudios se ha perdido el sentido moral porque "Cristo ha desaparecido y si Jesús desaparece de esta sociedad esto será la selva y en la selva unos animales se matan unos a otros".