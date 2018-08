Sociedad

Lanbide

Perceptores de la RGI podrán gastar hasta 200 € en cosas no básicas

Redacción

23/05/2014

En 2013 se suspendió esta prestación a numerosas personas por haber llevado a cabo "unos gastos considerados superfluos o excesivos".

Lanbide ha establecido en 200 euros el límite de gasto que puede hacer un perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en cuestiones no reconocidas como básicas o para las que no se concedió esta ayuda social.



En una resolución del Ararteko, el Defensor del Pueblo Vasco explica que en febrero de 2013 inició una actuación de oficio después de recibir numerosas quejas de personas que cobraban la RGI y a quienes se les había suspendido o extinguido esta prestación por haber llevado a cabo "unos gastos considerados superfluos o excesivos".



La retirada de la ayuda se produjo en todos los casos debido a que las personas afectadas habían gastado una cantidad de dinero en cosas que no eran para las que se les había reconocido la RGI.



El Ararteko recomendó a Lanbide que fijara unos límites de gasto para los perceptores de la RGI y lamentó que hubiera falta de información, ya que las personas afectadas "desconocían que estaban incurriendo en un comportamiento que podía tener unas consecuencias tan graves como la pérdida del derecho a la prestación".



El Ararteko ha informado de que Lanbide ha atendido la recomendación y desde enero, ha establecido que con carácter general, todos los gastos no básicos inferiores a 200 euros, tanto los que sean de un solo pago como los que no superen dicha cuantía en tres meses consecutivos, no serán tenidos en consideración a efectos de la RGI.



Según el Ararteko, esta información se trasladará mediante "nuevos soportes de información" a los beneficiarios de la RGI, para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer uso de la prestación.