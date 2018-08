Sociedad

Dos años de cárcel

Condenado un empresario por el accidente de un trabajador irregular

28/05/2014

Un empresario autónomo de la construcción ha sido condenado a penas que suman dos años de cárcel como responsable del accidente sufrido por uno de sus trabajadores, al que no había dado de alta en la Seguridad Social y que resultó gravemente herido tras quedar atrapado bajo una carretilla.

La sentencia del caso, explica que tras el accidente sufrido por el trabajador, quien estuvo hospitalizado 105 días y que sufre graves secuelas por las que le ha sido reconocida una incapacidad permanente total, el acusado intentó "ocultar" su vinculación laboral con el herido dándole de alta de forma fraudulenta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, así como en el Impuesto de Actividades Económicas, sin el conocimiento de la víctima.

Según el escrito judicial, los hechos se remontan a junio de 2003, cuando el procesado contrató "de manera puramente verbal" al trabajador, quien por entonces tenía 24 años, para realizar labores de peón de albañil en las obras de acondicionamiento y acabado de unas instalaciones ubicadas en el polígono industrial de Masti Loidi de Errenteria.

La sentencia indica que el trabajador no había sido autorizado por la empresa propietaria de la carretilla para utilizarla, además de no poseer la formación necesaria para conducirla ni haber sido informado sobre los riesgos de su uso. El joven no portaba equipo de protección alguno y la rampa por la que descendió no disponía de protecciones para evitar el riesgo de caídas.