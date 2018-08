Sociedad

La Ertzaintza alerta del aumento de estafas en revisiones de gas

29/05/2014

Según los datos facilitados por Seguridad, entre febrero y mayo de este año se han investigado 14 denuncias relacionadas con estas estafas en Bizkaia, 2 en Araba y otras tantas en Gipuzkoa.

El Departamento Vasco de Seguridad ha alertado hoy del aumento de estafas en la CAV, que afectan sobre todo a personas mayores, relacionadas con revisiones de gas fraudulentas y hurtos en domicilios cometidos por falsos operarios.

No obstante, la Ertzaintza advierte de que se reciben muchas más llamadas alertando de este tipo de hechos aunque no se denuncian porque no se consuman los delitos.

En los últimos meses, ha señalado el Departamento de Seguridad, ha aumentado el número de falsos empleados del gas que acuden a un domicilio y, mediante argumentos engañosos, una indumentaria que parece oficial y una información en muchos casos intimidatoria, inducen al propietario a asumir el pago de una revisión innecesaria o al arreglo de piezas que funcionan correctamente, exigiendo además retribuciones muy elevadas.

En abril, un ciudadano de Barakaldo (Bizkaia) denunció el cobro de 350 euros por una revisión de la instalación de butano, mientras que a otro vecino de la misma localidad dos varones le exigieron 400 euros por una revisión de gas.

Casos similares se han registrado en otras localidades vizcaínas como en Santurtzi, Portugalete y Bilbao.

En el barrio bilbaíno de Deusto, un falso empleado sustrajo en febrero una partida de joyas, mientras que en otro inmueble de la capital vizcaína un ladrón que había entrado con la excusa de comprobar unos ruidos en la fachada aprovechó para robar 450 euros de una cartera.

Según el Departamento de Seguridad, un robo similar se produjo, a finales de abril, en Markina (Bizkaia), cuando dos varones lograron sustraer joyas tras acceder a un domicilio haciéndose pasar por fontaneros que iban a arreglar filtraciones de agua.

También en Markina un falso revisor de gas facturó 500 euros y, además, hurtó otros 3.000.

En Araba se han contabilizado dos denuncias y varios avisos similares, sobre todo en pequeños municipios.

En Zalduondo, en febrero, los revisores intentaron cobrar 240 euros a un matrimonio de avanzada edad, además de tratar de robar en la vivienda.

En Valdegobía, una víctima denunció en marzo una factura de 220 euros.

En Gipuzkoa, las dos denuncias registradas a mediados de mayo, en Donostia-San Sebastián y Hondarribia, hacen referencia a dos intentos de estafa por revisores no autorizados, aunque los autores no consiguieron su objetivo y posteriormente fueron identificados por la Ertzaintza e imputados.

Ante el aumento de estas estafas y robos, la Ertzaintza recomienda estar alerta y recuerda que sólo los servicios técnicos autorizados de las empresas suministradoras de gas pueden revisar la instalación y que tienen la obligación de comunicar con antelación suficiente la fecha de la revisión.

Los operarios deben ir convenientemente acreditados y, en caso de duda, las propias empresas recomiendan llamar a sus oficinas para confirmar la revisión.

En cuanto a las calderas o calentadores, son los propios usuarios quienes deben contratar las revisiones con la empresa que deseen y acordar con ellas la fecha de la revisión.

Nunca se debe, añade la Ertzaintza, permitir acceder a las viviendas a supuestos trabajadores que se presentan de manera inesperada, aunque lleven una vestimenta de empresa o una acreditación.