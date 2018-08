Sociedad

Clamor contra la LOMCE en la fiesta de la Escuela Pública Vasca

31/05/2014

La 23. Edición de la Fiesta de la Escuela Pública Vasca se ha convertido en un clamor popular contra la nueva ley educativa estatal, la LOMCE. El lehendakari, Iñigo Urkullu, por ejemplo ha declarado que el Gobierno Vasco intentará "paralizar" la LOMCE respetando la legalidad.

La fiesta organizada por el colegio Mendia de Balmaseda, bajo el lema "Gorantz goaz, GO, GO!" (¡Vamos creciendo, GO, GO!), ha acogido miles de personas de toda Euskal Herria. El euskera y la demanda de la Escuela Pública siguen creciendo en Las Encartaciones, y eso es lo que han querido mostrar con el lema de este año.

El presidente de la Confederación de Madres y Padres de la Escuela Pública Vasca (EHIGE) -la organizadora de la fiesta-, Carlos López, ha criticado la LOMCE por ser una ley "retrógrada".

López ha asegurado que esta ley "persigue retrotraer a la Escuela Pública Vasca al escenario de mediados del siglo pasado" por lo que ha solicitado al Gobierno Vasco, en nombre de EHIGE, que no aplique esa ley que Euskadi, a su juicio, ni quiere ni se merece.

Además, ha exigido el reconocimiento "sin fisuras" por parte de las instituciones de que la Escuela Pública Vasca "es y será el eje vertebrador, fundamental y prioritario del sistema educativo vasco".

A Balmaseda han asistido el lehendakari Iñigo Urkullu, la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, y representantes de partidos como el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, la portavoz de Educación del PSE-EE y exconsejera de esta materia, Isabel Celaá, o la parlamentaria de EH Bildu, Maribi Ugarteburu.

Los asistentes han disfrutando de cuatro zonas de esparcimiento, con actividades específicas para público infantil y para jóvenes, y también para toda la familia.

A las 12:00 horas los payasos Pirritx, Porrotx eta Marimotots han ofrecido el espectáculo 'Bizipoza'. Y en cuanto a la oferta musical ha destacado la actuación de Siroka y Vendetta a partir de las 18:30 horas en la zona de los jóvenes.

Gobierno Vasco recurrirá a la legalidad para "paralizar" la LOMCE

En Balmaseda ha estado el lehendakari Iñigo Urkullu quien ha asegurado que el Gobierno Vasco recurrirá a la legalidad para "paralizar" la LOMCE y defender, de esta forma, el autogobierno vasco y su sistema educativo. Además, ha emplazado a no utilizar la educación y la enseñanza "como arma partidaria y arrojadiza".

El jefe del Ejecutivo vasco ha destacado que "hoy es día de reivindicaciones, pero es, sobre todo, de fiesta".

Por ello, ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad y seguridad" porque, profesionalidad, participación, estabilidad y calidad son las claves del éxito del sistema educativo vasco durante más de tres décadas". Por ello, ha apostado por "mantenerlas y mejorarlas" mediante la "utilización del rigor, la legalidad y la inteligencia", pero "sin cantos de sirena".