Corneado el escritor de 'Cómo sobrevivir a los toros en Pamplona'

Redacción

09/07/2014

El escritor estadounidense Bill Hillman ha sido alcanzado en el tercer encierro de estas fiestas. Tiene dos cornadas en el muslo y está ingresado.

El escritor estadounidense Bill Hillman, coautor del libro "Cómo sobrevivir a los toros en Pamplona", es uno de los corredores que ha resultado corneado en el tercer encierro de los sanfermines, protagonizado hoy por astados de Victoriano del Río.

Hillman, de 32 años, ha sido corneado en el tramo de Telefónica, donde se han vivido los momentos de mayor tensión y peligro de la carrera, al quedar suelto un toro, que ha arremetido contra los corredores y se ha girado en repetidas ocasiones sobre sus pasos.

El corredor, natural de Chicago, presenta dos cornadas en el muslo derecho y permanece ingresado en el Servicio de Traumatología del Complejo Hospitalario de Navarra, con pronóstico "menos grave".

Hillman es un corredor experimentado, con una década de encierros a sus espaldas, según recoge el portal sanfermin.com.

Su vinculación con los sanfermines y con Pamplona/Iruña se refleja en el libro "How to survive the bulls of Pamplona" ("Cómo sobrevivir a los toros de Pamplona"), que, según la citada fuente, ha publicado recientemente junto a John Hemingway, Joe Distler y Alexander Fiske-Harrison.