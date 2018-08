Sociedad

Manjón se va de Twitter tras mostrar odio al 'negro de la Casa Blanca'

01/08/2014

Ayer publicó un polémico 'tuit' contra Obama por los niños asesinados en Gaza: 'Odio al negro de la Casa Blanca', dijo sobre el presidente estadounidense.

La presidenta de la Fundación 11-M, Pilar Manjón, ha cerrado su cuenta de Twitter, tras el polémico tuit de ayer, en el que mostró su "odio" al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al que definió como "el negro de la Casa Blanca", por los niños asesinados en Gaza.

"Odio al negro de la Casa Blanca. Quiero a mis niños asesinados en Gaza. Quiero que la P de su mujer retire el vídeo de las niñas secuestradas", publicó en su cuenta personal de Twitter.

Manjón, visiblemente emocionada por la situación de la franja de Gaza, ha reconocido haber escrito ella misma este mensaje, y ha cerrado su cuenta en Twitter.

Según ha denunciado, este "exterminio" al pueblo palestino "da fuerza para hacer yihadistas" y ha atribuido la situación a Israel y a la Casa Blanca. En este sentido, ha lamentado que la mujer de Obama, Michelle Obama, se hiciera una foto apoyando a las niñas secuestradas por Boko Haram "pero no diga nada de lo que está pasando en Gaza".

"Nunca he hecho el duelo por mi hijo odiando a los musulmanes, Gaza es musulmana. Pero yo, lloro por sus muertos y quiero a cada niño asesinado", ha plasmado Manjón en otro de sus comentarios en Twitter. "Lo de Gaza es una guerra de invasión, posesión y exterminio. No hay dios que valga una sola vida, no hay dios que valga un exterminio, no hay dios", dice en un tercer tuit.