Sociedad

Bizkaia

Los polizones de Bilbao no llegan a Guinea y reciben asilo en Bélgica

Redacción

23/08/2014

Los dos polizones y los cuatro vigilantes que viajaban con ellos salieron en avión de Bilbao el pasado jueves 21 en dirección a Bruselas, para desde allí volar hacia Guinea Conakry.

Noticias (1) El Gobierno autoriza la repatriación de los dos polizones africanos

Los dos polizones de un buque que llegó a Bilbao el pasado día 14 no han podido ser repatriados a Guinea Conakry y durante el vuelo de regreso a Bilbao han aprovechado la escala en Bruselas para obtener asilo en Bélgica, han informado fuentes de la subdelegación del Gobierno en Bizkaia.

Los dos africanos, junto a un menor que ha sido acogido por la Diputación de Bizkaia, llegaron el pasado día 14 al puerto de Bilbao a bordo del petrolero "Mr. Kentaurus", con bandera de las Islas Marshall y procedente de Dakar (Senegal), donde los polizones subieron a bordo.

Las dos personas, en buen estado de salud, solicitaron su repatriación a Guinea Conakry y la consignataria del buque consiguió los salvoconductos necesarios y la autorización de la subdelegación del Gobierno para el desembarco de los dos hombres.

Los dos polizones y los cuatro vigilantes que viajaban con ellos salieron en avión de Bilbao el pasado jueves 21 en dirección a Bruselas, para desde allí volar hacia Guinea Conakry.

Sin embargo, al hacer escala en Dakar, Senegal no autorizó la continuidad del vuelo hacia Guinea al estar cerrada la frontera entre los dos países, por lo que los dos polizones debían regresar al barco, que seguía fondeado en la bocana del puerto de Bilbao, ya que no puede recibir la autorización para partir hasta que no se resuelva la situación de los polizones.

Durante el vuelo de regreso, los dos africanos decidieron pedir el asilo al hacer escala en Bruselas y el Gobierno de Bélgica se lo concedió.

Una vez que las autoridades de Extranjería confirmaron esta madrugada al subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Ignacio Erice, que se había resuelto finalmente la situación de los dos africanos, este autorizó la partida del "Mr. Kentaurus", que ha abandonado Bilbao rumbo a Nueva York.