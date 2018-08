Sociedad

Ataque en Barakaldo

Desconocidos arrojan pintura azul contra la sede del PSE en Barakaldo

Redacción

03/09/2014

Pastor asegura que el ataque no tiene que ver con la kale borroka, sino con el reciente desalojo del gaztetxe de Barakaldo.

Desconocidos han arrojado esta pasada noche pintura azul contra la sede del PSE-EE en Barakaldo (Bizkaia) y han sellado con silicona su entrada.

Los autores del ataque han sido sorprendidos por personal del bar de la Agrupación Socialista, que se encontraban en el interior del local, aunque han logrado huir, según han confirmado fuentes municipales.

Los hechos se produjeron sobre las doce de la medianoche en la sede de la Agrupación Socialista de Barakaldo, ubicada en la calle Arrandi, donde empleados del bar permanecían en el interior del establecimiento con las persianas bajadas. Al parecer, un grupo de unas cuatro o cinco personas arrojó bolas de pintura de color azul contra la fachada e intentó sellar con silicona las persianas de la entrada, lográndolo en una de ellas.

Tras escuchar ruidos desde el bar, el personal del establecimiento les sorprendió mientras realizaban una pintada en la persiana y trataban de sellar la segunda persiana, por lo que los autores emprendieron la huida. El personal dio aviso de lo sucedido a la Policía Muncipal de Barakaldo, si bien los agentes no pudieron localizar a los autores del ataque.

La Junta de Portavoces de Barakaldo ha acordado este miércoles una declaración de condena de los hechos, con el respaldo de todos los grupos a excepción de Bildu, que se ha abstenido, según han explicado fuentes municipales.

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco y secretario general de los socialistas vizcaínos, José Antonio Pastor, ha confirmado que el ataque contra la sede de este partido en Barakaldo no tiene relación, al parecer, con la kale borroka, sino con el reciente desalojo de un gaztetxe.



El secretario general del PSE-EE vizcaíno ha criticado además que el portavoz de Bildu en el Ayuntamiento de Barakaldo no haya apoyado "sorprendentemente" un texto de condena de este suceso, pese a que en él no se hacía referencia a la kale borroka, lo que "no es una buena noticia desde el punto de vista democrático".