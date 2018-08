Sociedad

Caixa Galicia deberá devolver 127.200 euros a un matrimonio vizcaíno

24/09/2014

La sentencia constata que el banco vendió las preferentes "como un buen depósito" y que no ofreció información "clara, precisa y suficiente" a la pareja.

Un juzgado de primera instancia de Bilbao ha condenado a NCG Banco -la antigua Caixa Galicia- a devolver 127.200 euros a un matrimonio de la capital vizcaína al que vendió participaciones preferentes por ese importe.

En la sentencia, hecha pública hoy, se narra que cuando vencieron en el 2003 dos depósitos a plazo fijo, el banco ofreció al matrimonio demandante la adquisición de participaciones preferentes Caixa Galicia, "como un buen depósito, idóneo".

El matrimonio tenía estudios primarios, y trabajaban de chófer y de limpiadora. El banco alegó en su defensa negando la condición conservadora del perfil inversor de los demandantes, y asegurando que habían recibido información sobre los riesgos de la inversión.

Durante el juicio testificaron dos empleados de Caixa Galicia que reconocieron que no sabían explicar el producto vendido. Uno de ellos admitió que los empleados no recibieron ningún curso especial sobre las preferentes y que "mucha gente no sabía ni lo que era", pero lo vendían a los clientes "como un depósito muy bueno".

Así, la sentencia, que puede ser recurrida, ha constatado "la falta de una información clara, precisa y suficiente, que hiciera hincapié en los riesgos contratados, y que hiciera comprender a los demandantes que lo que contrataban era un producto especialmente complejo, perpetuo y que no garantiza la devolución del principal ni una rentabilidad segura, sin que conste que los empleados del banco entregaran a los demandantes ninguna información escrita sobre la emisión".

Por ello, ha declarado la nulidad de los dos contratos de adquisición de participaciones preferentes y condenado a la entidad financiera a abonar a los actores la cantidad de 127.200 euros, más los intereses. De esa cantidad se descontarán las sumas que en concepto de rendimientos fueron abonadas por la entidad financiera a los demandantes.