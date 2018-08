Sociedad

Fallecen dos hermanos de Pamplona mientras hacían surf en Zarautz

05/10/2014

Se trata de dos surfistas, de 44 y 46 años de edad. Al parecer, uno de ellos ha tenido problemas con la tabla y su hermano ha intentado ayudarle. Han sido acercados a la orilla por otros surfistas.

Dos surfistas han muerto este domingo en la playa de Zarautz (Gipuzkoa). Se trata de dos hermanos, de 44 y 46 años de edad, y vecinos de Pamplona, según ha confirmado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Al percatarse de que tenían problemas por el oleaje, que supera los dos metros en la costa guipuzcoana, otros surfistas los han llevado a la orilla, seminconscientes. Al parecer, uno de los fallecidos ha sufrido problemas con la tabla y su hermano ha intentado ayudarle, sin conseguirlo. Personal sanitario de dos ambulancias se han acercado al lugar y ha intentado reanimarles, pero no han podido hacer nada para salvar sus vidas.

El accidente ha tenido lugar sobre las 11:00 horas, a la altura del edificio Euromar. El malecón ha estado cerrado durante toda la mañana, aunque posteriormente ha sido abierto.

Identificación de los cuerpos

Agentes de la Ertzaintza que han acudido al lugar de los hechos han identificado a los dos hermanos, para lo que, entre otras pesquisas, han examinando los coches aparcados en las inmediaciones de la playa, por si alguno de ellos pudiera pertenecer a los surfistas. Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, ambas víctimas han sido identificadas horas después de su muerte por familiares, que se han desplazado hasta el Instituto Anatómico Forense de San Sebastián, donde han sido trasladados los cuerpos para realizar la autopsia.

Según confirmaba horas antes el alcalde de Zarautz, Juan Luis Illarramendi, en Euskadi Irratia, los dos fallecidos tenían alrededor de 40 años y no eran de la localidad guipuzcoana.

Rescate

Los responsables de la escuela de surf de Pukas han explicado que dos monitores de ese centro han sido quienes han ayudado a los dos hombres al percatarse de estaban heridos y no podían salir del agua.

"Cuando he llegado a la escuela me he dado cuenta de que había una persona con dificultades en el agua. He entrado al mar y he encontrado a dos personas, boca abajo, con una sola tabla. Después han entrado más personas y entre todos hemos podido sacarlos del agua", ha dicho en Euskadi Irratia.

"Había olas muy grandes y esos chavales no eran surfistas conocidos en Zarautz; parecía que no tenían nivel" suficiente para hacer frente a las olas que hoy han azotado la costa guipuzcoana, han señalado.

El pronóstico del estado de la mar para este domingo era de marejada, ocasionalmente con fuerte marejada, por lo que estaba previsto que hubiera mar de fondo del noroeste con olas de hasta dos metros.

Condolencias del Gobierno navarro

El consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, Íñigo Alli, ha mostrado, en nombre del Ejecutivo foral, sus "condolencias" a la familia y amigos de los hermanos fallecidos.

Alli ha afirmado que el Gobierno navarro "se suma al pesar" que han supuesto estas dos muertes, ocurridas "de manera repentina".

También ha destacado que estos dos hombres eran "dos hermanos deportistas muy conocidos en Pamplona y en la Comunidad foral" y ha trasladado su "apoyo" a "la familia y allegados".

Foto: Oihana Jauregi