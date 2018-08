Sociedad

Ébola

La enfermera contagiada por ébola, en situación 'muy crítica'

Redacción

09/10/2014

La secretaria del sindicato SAE, Elvira González, ha declarado que la paciente "está grave, intubada y empieza a tener fallos multiorgánicos", si bien fuentes del Carlos III lo han desmentido.

La auxiliar de enfermería Teresa Romero, contagiada por el virus del ébola, ha experimentado un empeoramiento en su estado de salud en las últimas horas y se encuentra en una situación "muy crítica", según ha informado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez.

La secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Elvira González, ha declarado a los periodistas que la paciente "está grave, intubada y empieza a tener fallos multiorgánicos", si bien fuentes del Carlos III han negado que el empeoramiento fuera tan severo.

Malas noticias

La doctora del Hospital de La Paz-Carlos III Yolanda Fuentes ha confirmado a las 13:30 horas de este jueves que la auxiliar de enfermería ha sufrido un empeoramiento en su estado de salud. La doctora, que ha salido expresamente a las puertas del Carlos III donde se agrupan los medios de comunicación, ha explicado que solamente podía confirmar que la "situación clínica" de la paciente "ha empeorado" y que les han "prohibido expresamente dar más información" sobre su estado. "Hay que respetar su voluntad", ha enfatizado.

Por otra parte, ha recalcado que la situación de los demás ingresados permanece igual y que ha ingresado esta mañana un nuevo facultativo en el hospital "para un seguimiento estrecho".

El hermano de la paciente a las puertas del hospital Carlos III de Madrid también ha asegurado este mediodía que Romero ha empeorado y que su evolución no es favorable, según le ha transmitido el personal sanitario este mediodía. Ha recalcado que a Teresa la han intubado y presenta problemas pulmonares. Actualmente, según ha dicho, está tratada por unos 14 médicos. A su vez, ha explicado que el equipo médico va a probar otro medicamento para tratar de mejorar su estado de salud, que ha empeorado durante la madrugada.

En una entrevista a 'V Televisión', el hermano de Teresa ha comunicado que "no hay grandes" esperanzas. "¿Esperanzas? Es posible, pero me dice la doctora que no hay grandes. Que está complicada la cosa", ha afirmado.

Estas últimas informaciones contrastan con lo que ha dicho esta misma mañana el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ha asegurado que la auxiliar ha mejorado y la carga de virus en su cuerpo no se ha incrementado gracias al suero que se le está aplicando.

Por su parte, el consejero de Sanidad madrileño, Javier Rodríguez, ha dicho que no "criminaliza a nadie" tras dudar de que la enfermera no hubiera alcanzado los 38,6 grados de fiebre en los días previos a su hospitalización.

"No criminalizo a nadie, me refiero los hechos, serán ciertos o no y mientras no se demuestre lo contrario son así", ha comentado en su intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid en respuesta a la diputada del PSM Maru Menéndez.

La socialista le ha exigido que pida perdón a la auxiliar de enfermería Teresa Romero, a su familia y a todos los profesionales sanitarios.

14 personas en vigilancia

14 personas permanecen ingresadas en el Hospital La Paz-Carlos III tras registrarse en las últimas horas un total de siete nuevos ingresos, entre ellos las dos peluqueras que depilaron a la auxiliar de enfermería contagiada por el virus. Además, han recibido el alta médica uno de los enfermeros del equipo que trató al misionero Manuel García Viejo.

En las últimas horas han ingresado en el centro hospitalario las dos peluqueras que depilaron a Teresa, un médico, dos enfermeras, un enfermero supervisor y un celador, todos ellos asintomáticos, según el último balance con datos de las 23:00 horas.

Estas siete personas han quedado ingresadas en la planta de vigilancia activa de contactos de alto riesgo, aunque ninguno de ellos presentaba síntomas de haber podido ser contagiados. Además, ha recibido el alta médica uno de los enfermeros del equipo médico que atendió a García Viejo tras dar negativo en los test del virus.

Una enfermera de La Paz que atendió a García Viejo está pendiente del resultado del segundo test tras dar el primero negativo, y otras doce personas están en observación al considerarse contactos de riesgo.

Sobre este punto, además de los últimos siete ingresos, están en observación el marido de la contagiada, Javier Limón, la médico del centro de salud y el facultativo de las Urgencias del hospital de Alcorcón que la atendieron, así como un médico procedente del hospital, que también había atendió a la auxiliar de Enfermería, y esta tarde, el sanitario del Summa.

Fuera del hospital, medio centenar de personas están siendo sometidas al protocolo de vigilancia en su domicilio, y que consiste, fundamentalmente, en tomarse la temperatura dos veces al día.

Traslado de pacientes del Hospital Carlos III de Madrid para vaciar la cuarta planta. Foto: EFE

El hospital Carlos III ha desalojado la cuarta planta de pacientes ingresados para dejar más espacio a los profesionales sanitarios que están trabajando con los pacientes de ébola, según ha informado el centro.

Así, el centro ha explicado que ha habilitado esta planta para la utilización por parte de profesionales sanitarios del equipo que atiende a los pacientes. Algunos de los ingresados, 18 en total, se van de alta domiciliaria mientras que otros serán trasladados a otros edificios del complejo: La Paz y Cantoblanco.

Fallos en el protocolo

El doctor del servicio de Urgencias del Hospital de Alcorcón que atendió a la auxiliar contagiada de ébola antes de que se le practicara la prueba ha criticado los fallos en el protocolo de seguridad en una carta interna dirigida a sus superiores y que hoy publican varios medios de comunicación.

El médico, que atendió a la enfermera durante 16 horas, ha denunciado que el traje de protección que se le facilitó le quedaba "corto por las mangas", y que tuvo conocimiento del positivo en ébola de la auxiliar de enfermería a la que estaba tratando por la prensa, en lugar de a través de las autoridades sanitarias competentes.

El doctor quedó ingresado en aislamiento en el Carlos III ayer por la tarde, adonde acudió voluntariamente por su exposición al virus. En cualquier caso, no presenta síntomas, así que aunque tuviera ébola no hubiera podido contagiar a ninguna otra persona.

Este profesional sanitario explica que él fue "el único médico que se encargó de atenderla", y que entraba en la habitación en la que se encontraba la paciente únicamente "acompañado de personal de enfermería".

Larga lista de errores en la administración sanitaria

Los fallos de seguridad denunciados por el doctor se suman a la larga lista de errores cometidos por las autoridades a la hora de afrontar el ébola en España, como los seis días que se tardaron hasta que la auxiliar de enfermería fuera aislada desde que presentó los primeros síntomas.

Ayer, la mujer reconoció que pudo contagiarse al tocarse la cara con los guantes. Precisamente, profesionales sanitarios han denunciado en los últimos días que no han recibido la formación necesaria para saber cómo utilizar correctamente estos trajes.

También se da la circunstancia de que los profesionales que atienden a enfermos o sospechosos de ébola deben desvestirse de los trajes especiales en compañía, mientras que la auxiliar de enfermería contagiada estaba sola.

Por otra parte, el diario El País desvela hoy que Sanidad desoyó la advertencia de los camilleros que trasladaron a la enferma desde su domicilio hasta el Hospital de Alcorcón.

Los camilleros alertaron a la Consejería que la paciente les reconoció que trató a los misioneros fallecidos de ébola y que ella también podría estar contagiada, pese a lo que las autoridades les hicieron caso omiso. Es más, esta ambulancia, que trasladó a la enferma de ébola sin tener las medidas de seguridad necesarias, siguió transportando pacientes.

Bolsa de enfermería

El enfermero y delegado sindical de CSI-F en el hospital Carlos III, Manuel Torres, que atiende a Romero, ha lamentado que sólo haya siete personas atendiendo a la enferma y a los otros posibles casos de ébola que permanecen ingresados en el centro, mientras que el primer infectado tratado en España, el sacerdote Miguel Pajares, tuvo a una docena de personas para atenderle en exclusiva.

"Ya no somos tantos voluntarios. Entonces, se ha creado una bolsa. También ha disminuido la cantidad de personal que teníamos trabajando en el Carlos III, se desmanteló, y evidentemente cada vez tenemos menos gente para trabajar. Para el primer paciente nos ayudó los compañeros de la UVI de La Paz, en este caso los únicos que vienen son los médicos de intensivo, pero el personal de enfermería de La Paz, por ahora, no ha venido. Se ha tirado de la bolsa de enfermería para contratar para este periodo por la falta de personal", ha asegurado Torres.