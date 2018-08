Sociedad

Ha superado las pruebas

Teresa Romero, curada: ¿Y ahora qué?

Redacción

22/10/2014

La auxiliar de enfermería ha superado el virus y está curada, pero, ¿cuáles son los pasos a dar a partir de ahora?

Teresa Romero ha dado negativo en el segundo análisis que se le ha realizado sobre el ébola, por lo que se puede garantizar que la enfermera española ha superado el virus y está curada. Pero, ¿cuáles son los pasos a dar a partir de ahora?

¿Seguirá ingresada en el Carlos III?

Teresa Romero saldrá hoy de aislamiento, pero seguirá ingresada en el ya famoso Carlos III para que la recuperación de su infección sea total. No será dada de alta hasta que alcance “su estado previo al contagio”. “La recuperación lleva tiempo”, aseguran sus médicos. Posteriormente, podrá llevar “una vida normal”.

¿Puede volver a contagiarse con ébola?

El haber superado la enfermedad no es garantía total de que no se pueda volver a contraer. La gran diferencia en caso de un nuevo contagio es que esa persona ya tendría anticuerpos para combatir el virus, y por tanto mayores garantías para sobrevivir a él, aunque la inmunidad no está garantizada para siempre.

Una de las supervivientes, Nancy Writebol, comentó a la revista 'Science Magazine': "Los médicos del Emory no están seguros de cuánto tiempo puede durar mi inmunidad contra el virus. No ha sido estudiado".

¿Qué secuelas pueden quedar?

Depende de cada paciente y de cómo el virus haya afectado a su organismo. En el caso de Teresa Romero, "no está en su estado" previo al contagio, ya que "cualquier infección grave produce un daño en los pacientes" y la "recuperación lleva tiempo”.

Preguntados por qué secuelas puede tener la paciente, los médicos han señalando que "va mandando la evolución clínica" y cómo se va comportando con el paso de los días. Por eso, han explicado que van a seguir con la "vigilancia y el estudio", "para ir controlando y poniendo tratamiento si hiciera falta".

Donación de sangre

No son muchos los casos que logran sobrevivir al ébola. En muchos, a los supervivientes se les pide que donen su sangre para utilizarla como suero contra el ébola en favor de otros enfermos. De la sangre se aíslan los anticuerpos de los glóbulos rojos para crear el suero.

Pero este método no siempre funciona y además, para poder aplicarlo, se debe tener el mismo tipo de sangre, lo que en muchas ocasiones limita las personas capaces de recibirlo.

Kent Brantly, el médico estadounidense que superó el ébola, ha donado ya casi 4 litros de su sangre para su investigación y creación de suero, al igual que hizo la hermana Melgar.

Teresa Romero ya ha adelantado, a través del portavoz de la familia, que se va a mostrar "colaboradora" con el comité de expertos sobre una posible colaboración para investigar sobre la elaboración de suero y que se encuentra "muy agradecida" al trabajo del equipo médico y la atención de los médicos.