Sociedad

Sucursales de Kutxabank

Atacan con artefactos explosivos dos sucursales en Igorre y Gasteiz

Redacción

24/10/2014

El Gobierno Vasco cree que los ataques están relacionados con la Asamblea General que esta tarde celebrará la Kutxa.

Dos oficinas de Kutxabank, ubicadas en Vitoria-Gasteiz y en la localidad vizcaína de Igorre, han sido atacadas esta madrugada con sendos artefactos explosivos de fabricación casera, aunque el de la capital alavesa no ha llegado a explotar.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha advertido de que los ataques "parece que tiene que ver con la Asamblea general de la Kutxa que se ha convocado esta tarde en Gipuzkoa". En declaraciones a Radio Euskadi, la titular de Seguridad ha subrayado que se están investigando las "causas" de ambos sucesos, pero ha advertido de que "parece que quien no está de acuerdo" con el proceso de conversión en fundación bancaria recurre, "desgraciadamente, a esta forma de expresar su desacuerdo".



Beltrán de Heredia ha subrayado que la Policía vasca trabaja en estos momentos en "investigar las causas y quién ha podido ser" el autor, pero "se da la coincidencia que hay Asamblea de la Kutxa. Es una evidencia".

Graves daños en Igorre

El Departamento vasco de Seguridad ha informado de que a las 4.10 horas de esta madrugada ha estallado un artefacto en la sucursal de Kutxabank de Igorre situada en el número 33 de la calle lehendakari Agirre de esta localidad.



La explosión ha causado daños en la entrada a la oficina, ha desencajado la puerta y ha roto varios cristales, aunque no ha afectado a ningún vecino del inmueble ni ha sido necesario su desalojo, ya que la estancia no se ha incendiado.



Seguridad ha detallado que el artefacto estaba compuesto por líquido inflamable, un cohete pirotécnico y una mecha.



Horas después, sobre las 7.30, un vecino de Vitoria ha observado un objeto sospechoso junto a la puerta de una oficina de Kutxabank en la calle El Cristo del barrio de Abetxuko de Gasteiz, tras lo que ha alertado a la Ertzaintza.



Se trata de un artefacto similar al que había sido colocado en Igorre, pero que, en este caso, no ha llegado a hacer explosión.



En el lugar, que está acordonado por la Ertzaintza, se encuentran agentes de la unidad de desactivación de explosivos de la Policía vasca para retirar el artefacto.