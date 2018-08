Sociedad

Ziburu

El alcalde de Ziburu amenaza con enviar a la Policía a Kaskarotenea

Redacción .

24/10/2014

La ikastola Kaskarotenea deberá abandonar el edificio antes del 3 de noviembre. En caso contrario, el alcalde Guy Poulou adivierte que 'tomarán las medidas necesarias'.

Responsables de la ikastola Kaskarotenea de Ziburu han denunciado la "amenaza" recibida por parte del alcalde de Ziburu, Guy Poulou, quien a través de una carta ha advertido a la ikastola que si no abandonan el edifico antes del 3 de noviembre el ayuntamiento se verá obligado a tomar las medidas oportunas. "Os ordeno que abandonéis el edificio. De lo contrario, me veré obligado a llevar a cabo un desalojo a la fuerza y, si fuera necesario, con la ayuda de las fuerzas públicas", ha especificado el alcalde en la misiva.

La presidenta de la ikastola Laida Mujika ha asegurado que no se cumplen las condiciones para que puedan abandonar el edificio porque no tienen a dónde ir. "Queremos abandonar el actual edificio, pero no disponemos de otro espacio por lo que no nos podemos ir", ha destacado. Según ha denunciado, la situación es cada día más dura y difícil.

Por su parte, el presidente de Seaska, Paxkal Indo, ha señalado que estamos ante un ataque directo contra todos los agentes que trabajan a favor del euskara en Iparralde. Indo ha pedido al alcalde de Ziburu que no olvide que en el centro del conflicto se encuentran niños y niñas de entre dos y cuatro años.

Los responsables de la ikastola de Ziburu han hecho estas declaraciones en una rueda de prensa ofrecida en Durango donde han comparecido respaldados por más de 200 profesores, alumnos y padres de ikastolas de toda Euskal Herria. Han hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la manifestación que tendrá lugar en Ziburu, el 8 de noviembre, bajo el lema "Ikastolak ez hunki".