Sociedad

Acusación

Bill Cosby, acusado de 'drogar y violar' a una joven hace 28 años

Redacción

29/10/2014

Así lo ha contado Barbara Bowman, que a mediados de los 80 intentaba abrirse camino en el mundo de la interpretación. Afirma que Cosby la drogó y la violó en varias ocasiones.

Barbara Bowman, de 47 años, ha relatado en el periódico Daily Mail que el archiconocido actor Bill Cosby la drogó y la violó cuando era adolescente y aspirante a actriz, una confesión que ha causado una profunda conmoción.

Según la entrevista concedida al Daily Maila, Cosby, a quien Bowman define como “un munstro”, la drogó y la violó en el año 1986, “cuando estaba estudiando interpretación y Cosby estaba buscando jóvenes talentos”.

“Estaba deseosa de agradar, podía ser mi gran oportunidad”, cuenta.

Durante los meses siguientes, Cosby y la aspirante a actriz mantuvieron contacto y acudieron a varios espectáculos juntos. La primera vez que abusó de ella, siembre según su relato, fue en 1986, en una habitación de hotel, en Nevada.

"Apagó las luces. Estaba oscuro. Me tiró en el sofá y comenzó a tocarme por todas partes. Entonces puso mi mano en su pene, cubriéndola con la suya. Me hizo masturbarle. No podía ver lo que sucedía. Cuando se acabó, salí corriendo de la habitación y vomité", ha contado.

Hubo más episodios. Bowman dice que, estando en el apartamento de Cosby, en Nueva York, el actor la drogó y la violó, una situación que se repitió en más ocasiones, según su relato.

Barbara forma parte de una lista de 13 supuestas vícimtas de Cosby, que tenían previsto declarar contra él en un juicio en 2006. Sin embargo, el juicio quedó en suspenso tras un acuerdo entre Cosby y la denunciante principal, otra joven