Abren diligencias judiciales por las medidas adoptadas contra el ébola

31/10/2014

La denuncia presentada por quince médicos del Hospital La Paz de Madrid ha sido admitida a trámite al apreciar 'la posible existencia de una infracción penal' en la actuación contra el ébola.

Un Juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas por la posible existencia de una infracción penal tras admitir a trámite una denuncia presentada por quince médicos del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital La Paz de Madrid por las medidas adoptadas contra el ébola.

En un auto la jueza de Instrucción número 21 de Madrid, María Teresa Abad, solicita al Hospital Universitario de La Paz que remita documentación acreditativa de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del personal y la formación proporcionada al mismo en relación con los hechos denunciados.

También pide al centro sanitario la relación de los asistentes a los cursos de formación y quiénes los impartieron, además de la lista de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería que estuvieran en contacto con el virus.

Por otra parte, reclama a la Inspección de Trabajo que remita las actas o informes instruidos en relación con los hechos objeto de la denuncia, en la que se señalan posibles delitos contra la salud pública y contra la seguridad de los trabajadores.

En su resolución la instructora señala que "los hechos que resultan de las actuaciones presentan las características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Denuncia del CSIF

El sindicato CSIF ha denunciado ante Inspección de Trabajo y la Fiscalía de Madrid al gerente del Summa por no haber comunicado a Salud Pública que Teresa Romero presentaba "evidentes signos de ébola" cuando fue atendida en su casa antes de ser traslada al Hospital de Alcorcón.



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha presentado hoy, en rueda de prensa, las cuatro denuncias interpuestas contra los gerentes del Summa 112 de Madrid y del Hospital La Paz-Carlos III ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía de Madrid en defensa de los profesionales sanitarios por los riesgos a los que han sido expuestos en la crisis del ébola.



Según ha explicado el responsable de Acción Sindical de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, cuando el pasado 6 de octubre la auxiliar de enfermería Teresa Romero fue trasladada al hospital de Alcorcón se cometieron "negligencias muy importantes".

En un principio se llamó al Centro Coordinador de Emergencias avisando de que una persona que estuvo en contacto con enfermos de ébola presentaba fiebre inferior a 38,6 grados, por lo que Salud Pública decidió no activar el protocolo por ébola y envió al domicilio de Romero una Unidad de Atención Domiciliaria (UAD).



El médico que atiende a Romero en su casa observa que la paciente presenta otros signos sospechosos de ébola como petequias y sarpullidos y así lo comunica la Jefatura de Guardia del 112, que decide, no obstante, no comunicar este hecho a Salud Pública y mantiene el traslado de la auxiliar al Hospital de Alcorcón en una ambulancia convencional.



"En ese momento se debería haber vuelto a llamar a Salud Pública -dependiente del Ministerio de Sanidad- pero no se hace y se empecinan en volver a mandar un recurso con una ambulancia convencional que no tiene protección. No se quiso activar el protocolo", ha denunciado Hontangas.