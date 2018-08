Sociedad

Con Signos de violencia

Detienen al exnovio de la mujer hallada muerta en Vitoria

Redacción

04/11/2014

El departamento vasco de Seguridad ha señalado que prosigue la investigación y que no descarta ninguna hipótesis sobre las causas del crimen.

El excompañero sentimental de una camarera, cuyo cadáver fue encontrado ayer, lunes, en su domicilio de Vitoria-Gasteiz con signos de violencia, ha sido detenido esta madrugada por la Ertzaintza acusado del asesinato de esta mujer.

El detenido, de 45 años, seguía manteniendo "alguna relación" con la víctima, de nacionalidad dominicana. Fuentes cercanas al caso han informado a Efe de que el detenido "tiene una coartada" que los investigadores tienen que comprobar y también están pendientes de recibir la autorización judicial para practicar algún registro.

El Departamento vasco de Seguridad señala que prosigue la investigación de este caso y no descarta ninguna hipótesis sobre las causas de este crimen.

Fuentes cercanas a la investigación han apuntado inicialmente a Efe que podría tratarse de un caso de violencia machista, aunque al parecer la Ertzaintza también baraja la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas por drogas.

De hecho, la fallecida de 42 años, al parecer de nacionalidad extranjera, ha tenido varios episodios relacionados con las drogas, el último la semana pasada, cuando la Policía vasca encontró estupefacientes en el bar donde trabajaba, en la calle Beato Tomás de Zumárraga.

En este local, que permanece cerrado desde ayer, son habituales las intervenciones policiales por peleas o por tráfico de drogas.

El hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima tuvo lugar ayer sobre las 17.15 horas en la vivienda de la mujer, ubicada en la calle Guayaquil del barrio de El Pilar de Vitoria-Gasteiz.

El cuerpo sin vida de la víctima presentaba claros signos de violencia.

La Policía vasca abrió una investigación y esta madrugada ha detenido a un hombre, que fue compañero sentimental de la fallecida, acusado de su asesinato.

Vecinos del inmueble donde reside han señalado a Efe que el crimen pudo ocurrir en la noche del viernes al sábado, cuando se escucharon gritos de "¡Yo no he sido!" y "¡Socorro!".

Según los vecinos, la mujer, de origen dominicano, habría fallecido entonces y, como no acudió a trabajar el sábado ni el domingo, alguien cercano a ella acudió a su domicilio a buscarla.

Sería entonces cuando esa persona allegada, al no obtener señales de vida de la mujer, alertó a la Ertzaintza, que encontró en la casa el cadáver de la joven.

Numerosos efectivos policiales se desplazaron ayer por la tarde tras el hallazgo del cuerpo a la vivienda para recoger evidencias que ayuden a esclarecer esta muerte violenta.

El ex compañero sentimental de una camarera, cuyo cadáver fue encontrado ayer en su domicilio de Vitoria con signos de violencia, ha sido detenido esta madrugada por la Ertzaintza acusado del asesinato de esta mujer. El Departamento vasco de Seguridad señala que prosigue la investigación de este caso y no descarta ninguna hipótesis sobre las causas de este crimen. Fuentes cercanas a la investigación han apuntado inicialmente a Efe que podría tratarse de un caso de violencia machista, aunque al parecer la Ertzaintza también baraja la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas por drogas. De hecho, la fallecida, al parecer de nacionalidad extranjera, ha tenido varios episodios relacionados con las drogas, el último la semana pasada, cuando la Policía vasca encontró estupefacientes en el bar donde trabajaba, en la calle Beato Tomás de Zumárraga. En este local, que permanece cerrado desde ayer, son habituales las intervenciones policiales por peleas o por tráfico de drogas. El hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima tuvo lugar ayer sobre las 17.15 horas en la vivienda de la mujer, ubicada en la calle Guayaquil del barrio de El Pilar de Vitoria. El cuerpo sin vida de la víctima presentaba claros signos de violencia. La Policía vasca abrió una investigación y esta madrugada ha detenido a un hombre, que fue compañero sentimental de la fallecida, acusado de su asesinato. Vecinos del inmueble donde reside han señalado a Efe que el crimen pudo ocurrir en la noche del viernes al sábado, cuando se escucharon gritos de "¡Yo no he sido!" y "¡Socorro!". Según los vecinos, la mujer, de origen dominicano, habría fallecido entonces y, como no acudió a trabajar el sábado ni el domingo, alguien cercano a ella acudió a su domicilio a buscarla. Sería entonces cuando esa persona allegada, al no obtener señales de vida de la mujer, alertó a la Ertzaintza, que encontró en la casa el cadáver de la joven. Numerosos efectivos policiales se desplazaron ayer por la tarde tras el hallazgo del cuerpo a la vivienda para recoger evidencias que ayuden a esclarecer esta muerte violenta.